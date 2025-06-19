DOLAR
39,56 -0,1%
EURO
45,51 -0,33%
ALTIN
4.288,41 -0,26%
BITCOIN
4.132.170,35 0,5%

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş 2024-2025 Eğitim Yılını Değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 2024-2025 eğitim yılı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve eğitim sistemindeki aksaklıkları vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 16:11
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş 2024-2025 Eğitim Yılını Değerlendirdi

Özçağdaş'tan Eğitim Değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Özçağdaş, CHP il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, parti meclis üyeleri ve partililerin katılımıyla Validebağ Korusu Mustafa Necati Bey Anıtı önünde basın açıklaması yaptı.

Gelişim Raporları ve Eğitim İhtiyaçları

Birinci sınıf öğrencileri için karne yerine gelişim raporu düzenlenmesine dikkat çeken Özçağdaş, "Çocuklarımızın gelişimlerinin raporlanması, velilere çocuklarıyla ilgili dönütler verilmesi elbette çok önemli. Bunu doğru bir uygulama olarak görüyoruz. Ancak henüz somut işlemler döneminde olan çocuklarımızın bu raporları anlamlandırması mümkün değil," dedi. Özçağdaş, çocuklara üzerinde Atatürk ve İstiklal Marşı'nın olduğu hatıra belgesi verilmesi gerektiğini vurguladı.

Eğitimde Karşılaşılan Sorunlar

Özçağdaş, okulların temizliği ve güvenliği ile ilgili yaşanan problemleri gündeme getirerek, Mesleki Eğitim Merkezlerinde (MESEM) çocukların eğitim haklarının kısıtlandığını ifade etti. Bu durumun "güvencesiz ve denetimsiz emek sömürüsü" oluşturduğunu öne sürdü.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Üzerine Eleştiriler

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli konusunda da eleştirilerde bulunarak, bu modelin bilimsel bir temeli olmadığını ve kimin tarafından yazıldığının belirsiz olduğunu savundu. Özçağdaş, bu modelin pilot çalışma yapılmadan 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlandığını söyledi.

Öğretmen Atamaları ve Ücretli Öğretmenlik

Öğretmen atamalarında mülakat sisteminin kaldırılmadığını ve atama kontenjanlarının az olduğunu belirten Özçağdaş, ücretli öğretmenlik sistemini de eleştirdi. Ayrıca, özel okullarda yüksek kayıt ücretlerine rağmen öğretmenlerin güvencesiz ortamda asgari ücretle çalıştırıldığını dile getirdi.

Gelecek Vizyonu

Özçağdaş, CHP olarak fikri, irfanı ve vicdanı hür nesiller yetiştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmirli Levanten Fernando Romano'nun Tarihi Fotoğraf Arşivi Online Erişime Açıldı
2
CHP'den Zeytinliklere Koruma Çağrısı: Emir'den Yasa Teklifine Tepki
3
Erzurum'da Kentsel Dönüşüm Projesi İçin Temel Atıldı
4
Manisa'da Kula İlçesindeki Yangın Kontrol Altına Alındı
5
Bağcılar'da Genç, Babasını Silahla Öldürdü: Madde Bağımlılığı Şoku
6
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Yakalandı
7
TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, Azerbaycan'daki Projelerin Açılışında Bulundu

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor