CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş 2024-2025 Eğitim Yılını Değerlendirdi

Özçağdaş'tan Eğitim Değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Özçağdaş, CHP il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, parti meclis üyeleri ve partililerin katılımıyla Validebağ Korusu Mustafa Necati Bey Anıtı önünde basın açıklaması yaptı.

Gelişim Raporları ve Eğitim İhtiyaçları

Birinci sınıf öğrencileri için karne yerine gelişim raporu düzenlenmesine dikkat çeken Özçağdaş, "Çocuklarımızın gelişimlerinin raporlanması, velilere çocuklarıyla ilgili dönütler verilmesi elbette çok önemli. Bunu doğru bir uygulama olarak görüyoruz. Ancak henüz somut işlemler döneminde olan çocuklarımızın bu raporları anlamlandırması mümkün değil," dedi. Özçağdaş, çocuklara üzerinde Atatürk ve İstiklal Marşı'nın olduğu hatıra belgesi verilmesi gerektiğini vurguladı.

Eğitimde Karşılaşılan Sorunlar

Özçağdaş, okulların temizliği ve güvenliği ile ilgili yaşanan problemleri gündeme getirerek, Mesleki Eğitim Merkezlerinde (MESEM) çocukların eğitim haklarının kısıtlandığını ifade etti. Bu durumun "güvencesiz ve denetimsiz emek sömürüsü" oluşturduğunu öne sürdü.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Üzerine Eleştiriler

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli konusunda da eleştirilerde bulunarak, bu modelin bilimsel bir temeli olmadığını ve kimin tarafından yazıldığının belirsiz olduğunu savundu. Özçağdaş, bu modelin pilot çalışma yapılmadan 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlandığını söyledi.

Öğretmen Atamaları ve Ücretli Öğretmenlik

Öğretmen atamalarında mülakat sisteminin kaldırılmadığını ve atama kontenjanlarının az olduğunu belirten Özçağdaş, ücretli öğretmenlik sistemini de eleştirdi. Ayrıca, özel okullarda yüksek kayıt ücretlerine rağmen öğretmenlerin güvencesiz ortamda asgari ücretle çalıştırıldığını dile getirdi.

Gelecek Vizyonu

Özçağdaş, CHP olarak fikri, irfanı ve vicdanı hür nesiller yetiştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.