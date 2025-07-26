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CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin Açılışında Önemli Açıklamalar Yaptı

Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin açılışında Türkiye'nin geleceği için umut dolu mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 23:04
CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin Açılışında Önemli Açıklamalar Yaptı

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin Açılışında Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin açılışında önemli ifadeler kullandı. Özel, ofisin "86 milyonun geleceğini birlikte kurmanın, umudunu taşımak ve hayalinde ortaklaşmak" adına simgesel bir mekan olduğunu belirtti.

Bülent Ecevit Yerleşkesi'nde Gerçekleşen Açılış

Özel, Bülent Ecevit Yerleşkesi'nde bulunan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin, Ekrem İmamoğlu gibi bir liderin artık bir parti adayı değil, Türkiye'nin adayı olduğunu ifade etti. "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'miz bir partiye ait değildir. Mekanın adı da baba evi. Bu yer sosyal demokratlardan, muhafazakar demokratlara, milliyetçi demokratlara, liberal demokratlara ve daha fazlasına ev sahipliği yapıyor," dedi.

Açık Kapı ve Gelecek İçin Vizyon

Özel, ofisin kapısının herkese açık olduğunu vurgulayarak, "100 yıl sonra Gazi'nin partisinin iktidara yürüyüşünün, açlığı yenmenin, yeni iş ortamları oluşturmanın yolculuğu burada başlıyor" ifadelerini kullandı. CHP'nin iktidar hedefinin, sadece bireysel bir yolculuk olmadığını da sözlerine ekledi.

Adil Bir Düzen Kurma Vurgusu

Özel, "Şahsımıza, eşimize ve dostumuza mevki peşinde değil, bu ülkedeki mağdurların ve mazlumların yüzünü güldürmenin peşindeyiz. Bu düzeni biz yıkacağız," diyerek adil bir düzen kurma taahhüdünde bulundu.

Filistin Konusundaki Duruş

Özel, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını hatırlatarak, "Erdoğan ve Hakan Fidan, Filistin davasını sattılar," dedi. Ayrıca, "Filistin mücadelesinde her zaman yan yana duracağımızı unutmayın" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki Sorunlar ve Güvensizlik

Türkiye’deki güvensizlik durumuna dikkat çeken Özel, "Bu memlekette kadınlar, işçiler, çocuklar ve ormanlar güvende değil," dedi. Çeşitli örneklerle bu sorunu gündeme getirerek, toplumun her kesiminin yaşadığı sorunları ele aldı.

Açılışa Katılan İsimler

Açılış programına CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve başka önemli simalar katıldı. Ayrıca, gençlik kolları üyeleri etkinlik öncesinde bir yürüyüş düzenleyerek destek verdiler.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bülent Ecevit Yerleşkesinde bulunan partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bülent Ecevit Yerleşkesinde bulunan partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin açılışında konuştu. Açılış programı öncesinde CHP Gençlik Kolları Başkanlığı, Kuğulu Park'ta toplanarak partinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne yürüdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bülent Ecevit Yerleşkesinde bulunan partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bülent Ecevit Yerleşkesinde bulunan partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin açılışında konuştu. Açılış programı öncesinde CHP Gençlik Kolları Başkanlığı, Kuğulu Park'ta toplanarak partinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne yürüdü.

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