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CHP Genel Başkanı Özel’den 'Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı

CHP Genel Başkanı Özel’den 'Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde paylaşım platformlaru X üzerinden bir mesaj paylaştı. Özel, mesajında "Ülkemizde hak aramanın suç olmaktan çıktığı, hak ihlallerinin en ağır şekilde cezalandırıldığı, evrensel insan hakları standartlarının tesis edildiği günler için mücadelemizi artırarak, çoğaltarak, toplumsallaştırarak sürdüreceğiz." notunu kullanarak insan haklarına verdiği önemi vurguladı.