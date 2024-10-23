CHP Genel Başkanı Özel’den Terör Saldırısı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da gerçekleştirilen MYK ve PM toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özel, "Bugünkü terör saldırısının zamanlamasına da dikkatle bakmak gerekiyor ancak Türkiye'nin kardeşliği ile ilgili umudumuzu hiçbir şey köreltmeyecektir," diye konuştu.

Diyarbakır Programı ve Ziyaretler

Özel, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, 6 günlük programlarının ilk ayağını Diyarbakır ile başlattıklarını belirtti. Yarın Batman ve Mardin ziyaretleriyle devam edeceğini ifade ederek, son olarak Van'da programlarını tamamlayacaklarını açıkladı.

Terör Saldırısı ve İletişimler

Saldırıdan haberdar olduklarını belirten Özür, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve şehit ile yaralı sayısı hakkında bilgi aldığını söyledi. Ayrıca, rehinelerin zararsız bir şekilde kurtarıldığı bilgisini aldıklarını duyurdu.

Terörü Lanetledi ve Eşit Yurttaşlık Vurgusu Yaptı

Gündemin terör olduğuna dikkat çeken Özel, "Kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, ne amaçla yapılırsa yapılsın terörü lanetliyoruz," dedi. Türkiye'deki tüm etnik grupların eşit yurttaşlık talebi olduğunu dile getiren Özel, "Her Türk ve Kürt, bu ülkenin eşit ve tam yurttaşı olmalıdır," ifadesini kullandı.

Sonuç ve Takip Süreci

Terör olaylarının tüm yönleriyle araştırılmasını talep eden Özel, merhumlara başsağlığı dileyerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldığını aktardı ve kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını umduğunu belirtti.