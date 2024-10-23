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CHP Genel Başkanı Özel'den TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısına Kınama

Özel, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu ve şehitler için taziyelerini iletti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 18:02
CHP Genel Başkanı Özel'den TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısına Kınama

Özel'in TUSAŞ Terör Saldırısına Yorumları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yaralılara acil şifalar dilediğini belirten Özel, "Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör kimden ve ne gerekçe ile gelirse gelsin lanetliyoruz" dedi.

Olayın Zamanlaması Dikkat Çekici

Özel, saldırının zamanlamasına dikkat çekerek, "Bu saldırıyı görünce buradaki zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu düşünmeden geçemiyor insan. Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor" ifadelerini kullandı.

Geçmişteki Terör Süreçlerine Atıf

Diyarbakır Büyükşehir Belediye ziyareti sırasında saldırı hakkında bilgi aldıklarını aktaran Özel, geçmişteki terör olaylarının hatırlatılması gerektiğini vurguladı. "7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar olan süreçte public opinion nasıl yönlendirilmeye çalışıldığını hatırlamak gerekiyor" dedi.

Barış ve Huzur Vurgusu

Özel, Türkiye’nin gündeminden terörün ve şehitlerin çıkmasını umarak, herkesin barış içinde yaşaması gerektiğine işaret etti. "Türk ve Kürt, Alevi ve Sünni gençlerin gelecek kaygılarından kurtulması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Son İfadeleri

Bu tür saldırıların son bulması gerektiğini kaydeden Özel, "Şehitlere çok ciğerimiz yandı, yanmaya devam ediyor. Bunun son olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

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