CHP Genel Başkanı Özel: “fark kapandı, bir adım kaldı”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim çalışmaları kapsamında Samsun’da vatandaşlarla buluştu. Özel, iktidara karşı çeşitli eleştirilerde bulunurken, CHP’nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cevat Öncü için halktan destek istedi.

“Bizimle kavga etmek istiyorlar”

CHP Genel Başkanı Özel, iktidarın kendileri ile kavga etmek istediğini belirtti. Özel, “Etnik köken, kimlikler, mezhepler üzerinden bizimle kavga etmek istiyorlar ama biz kimlik üzerinden kavga etmeyiz. Kavgamızı emekliler, emekçiler, esnaflar, çiftçiler ve yoksullar için veririz.” dedi.

“Hesap sandıkta sorulacak”

Konuşmasında emekliler ile ilgili sorunları ele alan Özgür Özel, “Türkiye’de 16.5 milyon emekli var ve en büyük sıkıntıyı da onlara çektiriyorlar. AKP öncesinde en düşük emekli maaşı, asgari ücretin 1.5 katıydı. Şimdi asgari ücret 17 bin, emekli maaşı ise 10 bin TL’de kaldı.” şeklinde konuştu.

Emeklilerin bu durumun hesabını sandıkta soracağına inandığını söyleyen Özel, 31 Mart’ta vatandaşları sandıkta hesap sormaya davet etti.

“Fındık üreticilerini destekleyeceğiz”

Karadeniz Bölgesi’nde Giresun ve Ordu’da yapmış olduğu konuşmalardaki gibi fındık üreticisini destekleyeceklerini belirten Özel, taban fiyatı 4 dolar yapacaklarını ifade etti. Fındık üreticisi için sonuna kadar mücadele edileceğini söyleyen Başkan Özel, gençlerin işsizlik sorunun çözülmesi için de çalışacaklarını dile getirdi.

“Aradaki fark kapandı”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun adayı olan Cevat Öncü için oy istedi. Anket sonuçlarının gün geçtikçe daha iyiye gittiğine dikkat çeken Özel, “aradaki fark kapanmış durumda, sadece bir adım mesafe kaldı” dedi.