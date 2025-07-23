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CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'na Cezaevinde Ziyaret Gerçekleştirdi

Özgür Özel, İmamoğlu ve tutukluları cezaevinde ziyaret ederek yargılamaların tutuksuz yapılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 15:15
CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'na Cezaevinde Ziyaret Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Cezaevi Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti. Ziyaret sırasında İmamoğlu'nın yanı sıra çeşitli tutuklu belediye başkanlarını da görmek amacıyla cezaevine giden Özel, kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu ve Diğer Tutuklular

Özel, ziyareti sırasında Zeydan Karalar, Rıza Akpolat ve Resul Emrah Şahan gibi isimleri de hatırlatarak, bu kişilerin haksız yere tutuklandığını vurguladı. Özel, Zeydan Karalar’ın dosyasının derhal ayrılarak Adana’ya gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

Yargı Sürecine Eleştiriler

İzmir'deki operasyonlar sonrası 10 günde iddianame hazırlandığını belirten Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada henüz bir iddianamenin olmamasının eleştirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmamasının gerekçelerinden birinin "kaçma şüphesi" olarak belirtilmesini de etkili bir dille eleştirdi.

“Terörsüz Türkiye” Komisyonu

Özel, gazetecilerin yönelttiği bir soru üzerine, TBMM’de kuracakları "Terörsüz Türkiye" komisyonunun önemli olduğunu, ancak herkesin tutuksuz yargılanmasını esas aldıklarını vurguladı. Özellikle Ekrem İmamoğlu üzerinden bir ön şart konulamayacağını ifade eden Özel, bu komisyonun Türkiye'nin Kürt sorununu ele alarak demokratikleşme çerçevesinde bir çözüm sunması gerektiğini söyledi.

Almanya Ziyareti Üzerine Değerlendirmeler

Özel, önceki aylarda gerçekleştirdiği Almanya ziyaretine dair bilgiler paylaşarak, Eurofighter’lar ve savunma sanayi fuarlarına dair fikirlerini aktardı. "Almanya'nın yeni Savunma Bakanı'yla Eurofighter’ı konuştum" diyen Özel, Türkiye'nin savunma alanındaki ihtiyaçlarını dile getirdi ve bu konularda hükümetle olan görüşmelerini özetledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ve bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ve bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

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