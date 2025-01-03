CHP Genel Başkanı Özel, Kars'ın Boğatepe Köyü'nü Ziyaret Etti

Özgür Özel, Kars'a Ziyaret Düzenledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan'dan Kars'a geçerek Boğatepe köyünü ziyaret etti. Burada Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği’ni ziyaret eden Özel, köydeki gravyer peyniri üreticileriyle bir araya geldi.

Gravyer peynirini keserek tadına bakan Özel, dernek başkanı Zümran Ömür'den peynir hakkında bilgiler aldı. Soğuk hava koşullarına rağmen sıcak bir karşılamayla karşılanan Özel, “2025 yılının ilk günlerinde Ardahan, Kars, Sarıkamış ve Erzurum'da olacağız. Buralara gelmişken ilçelerimize ve önemli köylerimize de uğramak istedik.” dedi.

Boğatepe'nin Tarihi Önemi

Boğatepe köyünün önemine değinen Özel, “Bu köy, Rus işgali sırasında peynir üretimine yönelik bilgilerin buraya geçmesiyle önemli bir yer haline geldi. İmalathaneler kuruldu ve bu geleneğin devam ettiğini görüyoruz.” ifadesini kullandı.

Özel, partinin kurucularından İsmet İnönü’nün de bu köyü ziyaret ettiğini hatırlatarak “Boğatepe, bizim için daha da kıymetli. İnönü'nün burada bir gravyer armağanı ile bölgedeki askerlere ikramda bulunduğu tarihî bir yaşanmışlığı var.” diye konuştu.

Peynir Üretiminin Önemi

Özel, Boğatepe köyünde birlikte yaşama ve kazanmanın solun ve sosyal demokrasinin en önemli değerleri olduğuna dikkat çekti. “Bu köyde Türkiye'nin ve dünyanın en güzel peynirleri üretiliyor. Buradaki gravyer, tatlı ve tuzlu peynirlerin en iyi dengesiyle üretiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Köyün yıllık yaklaşık 23 bin ziyaretçi ağırladığına vurgu yapan Özel, köyün ısıtma talepleri olduğunu ve doğal gaz kullanımının ihtiyacı karşılama noktasında önemli olacağını ifade etti. Ayrıca, “Buradaki yerel modelin Türkiye'ye örnek olması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu çağdaş üretim ve yönetim anlayışı ile buradaki potansiyeli değerlendirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.