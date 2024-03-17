Bist 100
8.828,7 0%
DOLAR
32,13 -0,01%
EURO
35,12 0,02%
ALTIN
2.216,4 -0,33%

CHP Genel Başkanı Özgür Özel aday tanıtım programı öncesi gerginlik: Polis ve basın mensupları arasında tansiyon yükseldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediye başkan aday tanıtım toplantısına katılacağı ASKİ Spor Salonu'nda, basın mensuplarının salona girişi sırasında gergin anlar yaşandı

Yayın Tarihi: 17.03.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 18:32
CHP Genel Başkanı Özgür Özel aday tanıtım programı öncesi gerginlik: Polis ve basın mensupları arasında tansiyon yükseldi

Polis ve Basın Mensupları Arasında Tansiyon Yükseldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkan aday tanıtım toplantısına katılmak üzere ASKİ Spor Salonu'na geldi. Ancak salona giriş sırasında yaşananlar gergin anlara sebep oldu. Basın mensupları, Özel'i takip etmek için salona girmek istedi, ancak polis ekipleri tarafından içeri alınmadılar. Görevli polis memurları, basın mensuplarının kimliklerini kontrol etmelerine rağmen içeri almayı reddetti. Bu durum, polislerle basın mensupları arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Gerginlik Sonra Basın Mensupları Salona Alındı

Yaşanan gerginlik bir süre devam etti, ancak daha sonra basın mensupları salona alındı ve program başladı. Gerginlik sona erdiği gibi, aday tanıtım programı da planlandığı gibi devam etti.

İLGİLİ HABERLER

Bankalarda hesabı olanlar eyvah çekecek! Bilmeyenin parası ATM'de kalacak

Bankalarda hesabı olanlar eyvah çekecek! Bilmeyenin parası ATM'de kalacak

Bedavaya arazi almanın püf noktası! Bu tüyo herkesi arazi patronu yapacak!

Bedavaya arazi almanın püf noktası! Bu tüyo herkesi arazi patronu yapacak!

Gençliğin sırrı bu maskede! Kırışıklıkları silgi gibi silen mucize karışım

Gençliğin sırrı bu maskede! Kırışıklıkları silgi gibi silen mucize karışım

Banyo küflerine tek malzeme ile veda edin! Küf lekelerini silgi gibi siliyor

Banyo küflerine tek malzeme ile veda edin! Küf lekelerini silgi gibi siliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilik şartları sil baştan değişti! 10 yılla emeklilikte SGK piyangosu
2
Bursa'da deniz suyunun rengi değişti: Denizde mavi parlamalar göründü
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programında konuştu: "31 Mart yeni bir fırsat penceresi olacak"
4
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 3.3 şiddetinde deprem
5
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Türkiye, terörle mücadelede eşi benzeri görülmemiş başarılara imza attı"
6
Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Karabük mitinginde konuştu
7
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul ve rant projelerine sert tepki: "Alın başınıza çalın!"

TÜBİTAK sınav şartsız memur alımı yapıyor! Başvuru ekranı açıldı: İşte aranan şartlar

TOKİ piyasada kiracı bırakmayacak! Yarı kira parasına o illerde ev sahibi yapıyor!

Gençliğin sırrı bu maskede! Kırışıklıkları silgi gibi silen mucize karışım

İcralık borcu olanlara oh çektirecek karar! Şimdiye kadar hep yanlış biliniyormuş

Libidoyu tavan yaptıran 5 besin! Yiyenler asla yerinde duramıyor

Toplu taşımaya para vermeye son! Cumhurbaşkanı jestiyle o kişilere ücretsiz oldu!

Banyo küflerine tek malzeme ile veda edin! Küf lekelerini silgi gibi siliyor

Bankalarda hesabı olanlar eyvah çekecek! Bilmeyenin parası ATM'de kalacak

Emeklilerin nakit derdini bitiren kampanya! İŞ Bankası bunu yapana binlerce lira karşılıksız para verecek!

Alışverişi o marketlerden yapan kazanıyor! Tam yüzde 25 indirim geldi: Ürünlere bakmayan bin pişman

TÜBİTAK personel alımı yayınlandı! Yüksek maaşlı iş başvuruları açıldı

Bedavaya arazi almanın püf noktası! Bu tüyo herkesi arazi patronu yapacak!