CHP Genel Başkanı Özgür Özel aday tanıtım programı öncesi gerginlik: Polis ve basın mensupları arasında tansiyon yükseldi

Polis ve Basın Mensupları Arasında Tansiyon Yükseldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkan aday tanıtım toplantısına katılmak üzere ASKİ Spor Salonu'na geldi. Ancak salona giriş sırasında yaşananlar gergin anlara sebep oldu. Basın mensupları, Özel'i takip etmek için salona girmek istedi, ancak polis ekipleri tarafından içeri alınmadılar. Görevli polis memurları, basın mensuplarının kimliklerini kontrol etmelerine rağmen içeri almayı reddetti. Bu durum, polislerle basın mensupları arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Gerginlik Sonra Basın Mensupları Salona Alındı

Yaşanan gerginlik bir süre devam etti, ancak daha sonra basın mensupları salona alındı ve program başladı. Gerginlik sona erdiği gibi, aday tanıtım programı da planlandığı gibi devam etti.