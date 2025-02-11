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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi sonrası Ahmet Türk'ü Ankara'da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 22:33
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü Ziyaret Etti

Özgür Özel, Ahmet Türk ile Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Genel Başkanı Ahmet Türk'ün ziyaretine gitti. Partiden yapılan açıklamayla birlikte, Özel’in tedavi sonrası Ankara'da bir otelde konaklayan Türk'ü ziyaret ettiği bilgisi verildi.

Geçmiş Olsun Dilekleri İletildi

Özel, ziyaret sırasında Ahmet Türk'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bu önemli ziyarette, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yer aldı.

Bu ziyaret, siyasi dayanışmanın ve geçmişe özlem duyulan hatıraların yeniden canlanmasına vesile oldu.

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