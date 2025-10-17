CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amsterdam'da PES Kongresi'nde Görüşmeler Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Kongresi kapsamında bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi. CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, kongrede önemli temaslarda bulundu.

Gerçekleştirilen Görüşmeler

Özel, kongrede Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi Lideri Antti Lindtman ile bir araya geldi. Ayrıca İtalya Demokrat Partisi'nden Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ve Belçika Flaman Vooruit Partisi Genel Başkanı Conner Rousseau ile görüşmeler yaptı.

Kongrede Yayımlanan Mesaj

Kongre programında, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu aracılığıyla gönderilen video mesaj da yayımlandı.

