CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ataşehir'de Kreş ve Filiz Akın Kız Yurdu Açılışında

Özgür Özel, Ataşehir'de Yuvamız Ataşehir Bakımevi'nin temelini atıp Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu'nu açtı; CHP'li belediyelerin 708 kreşi ve 1000 hedefi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 17:28
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ataşehir'deki Açılış Törenlerine Katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yuvamız Ataşehir Gündüz Çocuk Bakımevinin temel atma töreni ile Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi, Ferdi Zeyrek Gündüz Çocuk Bakımevi ve Filiz Akın Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunun açılış törenlerine katıldı.

Törendeki vurgular ve hizmetler

Törenlerde konuşan Özel, ilçede 1802 öğrenciye sıcak yemek verildiğini, üniversitelilere ücretsiz çamaşırhane desteği sağlandığını ve yaşlılara ücretsiz evde temizlik hizmeti sunulduğunu belirtti.

Kadın istihdamının Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu ve bu durumun kreş sayısının yetersizliğinden kaynaklandığını ifade eden Özel, kadın işsizliğinin geniş tabanlı olarak yüzde 40 noktasına geldiğini, ücretsiz kreş yoksa kreş ücretlerinin bazen kadının alacağı asgari ücretin üzerinde olabildiğini söyledi. Belediyelere en öncelikli görevlerden biri olarak kreş yapmayı önerdiklerini kaydetti.

Sayısal hedefler ve anma

Özel, hayatını kaybeden CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyreki anarak, Ferdi Zeyrek adının verildiği gündüz bakımevinin geçtiğimiz aylarda hayata geçirildiğini hatırlattı. Özel, "Burada Ferdi Zeyrek'in adının verildiği gündüz bakımevini geçtiğimiz aylarda hayata geçirmişlerdi. Bugün de Yuvamız Ataşehir Çocuk Gündüz Bakımevi'nin temelini atacağız." ifadesini kullandı.

CHP'li belediyelerin açtığı ya da inşaat halinde olan kreş sayısının 708 olduğunu, hedeflerinin 1000 kreş olduğunu ve bunların önümüzdeki aylarda ya da gelecek yılın başlarında temel atma ve açılışlarının yapılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Filiz Akın Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılışı

Kadıköy'deki Filiz Akın Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunun açılışında da konuşan Özel, partinin eğitime ve ülke yönetimine ayna tutan hizmetler gerçekleştirdiğini söyledi. Özel, "İBB'nin 111'inci kreşini açtık. Türkiye'de ulaştığımız sayı 708'dir. Birazdan 15'inci yurdumuzu açacağız, 87 arkadaşımıza ev sahipliği yapacak bu güzel mekan." şeklinde konuştu.

Yurdun Filiz Akın adını taşıması konusunda Akın'ın eşine danışıldığını ve ricalarına memnuniyetle karşılık verildiğini belirten Özel, törende emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal da katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3), Yuvamız Ataşehir Gündüz Çocuk Bakımevi"nin temel atma, Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi ve Ferdi Zeyrek Gündüz Çocuk Bakımevi ile Filiz Akın Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış törenlerine katıldı.

