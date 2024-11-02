CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Bir Santim Eğilmiyoruz!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İddialı Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da gerçekleştirilen "TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Özel, "Biz onların mücadele ettikleri, belini kırmaya, boynunu bükmeye çalıştıklarıyız. Bir santim eğilmiyoruz. Bir adım geriye gitmiyoruz." dedi.

Ahmet Özer'in tutuklanması sonrasında toplantının İstanbul'da yapıldığını belirten Özel, Esenyurt halkının iradesine yapılan darbelere karşı duracaklarını ifade etti. Özel, "Esenyurt halkının seçmen iradesine yapılan darbeyi püskürtene kadar, İstanbul'un ve Türkiye'nin seçmen iradesine uzatılmaya niyetlenen o eli boş döndürene kadar, elimizi Esenyurt'un üzerinden çekmeme noktasında kararlıyız." şeklinde konuştu.

Hukuk Devleti İlkelerine Dikkat Çekildi

Özel, Türkiye’nin mevcut durumunun hukuk devleti ilkelerinin ayaklar altına alındığı bir dönem olduğunu belirtti. Esenyurt'un nüfusunun 1 milyona çıkarılmasının, halkın umutlarını çalan bir ilçenin yaratılmasına neden olduğunu dile getirdi. "İstanbul'un 40. ilçesi var. O ilçede tapusu olmayan, evi olmayan insanlar var. Bu durumu değiştirmeye kararlıyız," dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun Vurgusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da toplantıda yer aldı. Türkiye'nin tarihi bir kavşaktan geçtiğini belirten İmamoğlu, "Her alanda bir çöküş tablosuyla karşı karşıyayız," şeklinde konuştu. İmamoğlu, CHP olarak sorumluluklarından asla geri durmayacaklarını, toplumla kucaklaşıp onların seslerine ses olacaklarını ifade etti.

CHP İstanbul İl Başkanı'nın Görüşleri

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Esenyurt'ta millet iradesine karşı vurulan kayyum darbesine karşı mücadelemizi en üst seviyede sürdüreceğiz," dedi.

Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı oturumla devam etti.

CHP'nin İstanbul'da düzenlediği TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı devam ediyor. Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (sağda) ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik (solda) katıldı.

CHP'nin İstanbul'da düzenlediği TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı devam ediyor. Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (sağda) ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik (solda) katıldı.