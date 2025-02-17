CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Davutoğlu'nu Ziyaret Etti: Lütfü Savaş'ın Davası Süre Aşımına Uğradı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açtığı davaya değinerek, "Usulen zaten Lütfü Savaş'ın açtığı, açmaya çalıştığı dava, süre yönünden reddedilmeye mahkum. Zira 6 aydır bu işin süresi. Yani onun için zaman aşımına uğramış." dedi.

CHP ve Gelecek Partisi Arasında Verimli Görüşme

Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile parti genel merkezinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Davutoğlu'na iade ziyarette bulunduklarını ve Türkiye ile dünyada yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerini aktardıklarını ifade etti. Zenginleşen iletişim ortamında 2 saate yakın verimli toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Özel, "Hem Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, belediye meclis üyelerinin, partimizin kurumsal kimliğinin bir yargı tacizi altında mücadele ederken belirlediğimiz yol haritasıyla ilgili bilgilendirme imkanı buldum," dedi. Davutoğlu'na gösterdikleri ev sahipliği için teşekkür eden Özel, ilişkilerin artarak devam edeceğine inandığını belirtti.

Kurultay Süreci ve Lütfü Savaş'ın Dava Süreci

Özel, Lütfü Savaş'ın açtığı davayı değerlendirirken, CHP'nin 1,5 yıl önce demokratik bir kurultay gerçekleştirdiğini hatırlattı. "CHP, Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde Meclis'te milletvekili bulunan siyasi partiler içerisinde liderini çoklu yarışla değiştirebilen ilk parti oldu," diyen Özel, bu durumun Türkiye demokrasisi açısından önemli bir aşama olduğunu vurguladı.

Özel, Lütfü Savaş’ın zamanında itirazda bulunmaması ve şimdi dava açmasının Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muhalefeti meşgul etme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

İktidarın Stratejilerine Dikkat

Özel, HÜDA PAR'ın çalıştayına ilişkin soruya, CHP'nin Kürt meselesine dair tutumunu hatırlatarak yanıt verdi. Ayrıca AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın seçim tarihiyle ilgili açıklamalarına da değinerek, 2027 Kasım seçimlerinde CHP'nin cesaretle yarışacağını ifade etti.

Özel, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'a açılan soruşturma hakkında, "TÜSİAD'a açılan soruşturma, ilk günkü ifadelerin haklılığını teyit eden bir durumdur," dedi. Bu durumun, Türkiye'de özgürlüklerin kısıtlandığı koşulları ortaya koyduğunu belirtti.

Davutoğlu'ndan Açıklamalar

Davutoğlu, Özel'in ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, HÜDA PAR'ın çalıştayındaki görüşlerin o parti ve kişinin görüşleri olduğunu belirtti. Ayrıca, sivil toplumun sustuğu yerlerde demokrasinin olmayacağını vurguladı.

"Hukukun olmadığı yerde ekonomi, demokrasi ve düzen olmaz," diyen Davutoğlu, herkesin görüşlerini özgürce ifade edebilmesi gerektiğini dile getirdi. Ancak hukuka da saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.