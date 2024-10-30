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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ahmet Özer'in Gözaltına Alınması Üzerine Açıklama

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili CHP lideri Özgür Özel'den sert eleştiriler geldi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 11:59
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ahmet Özer'in Gözaltına Alınması Üzerine Açıklama

Özgür Özel'den Sert Eleştiriler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Haksız Muamele ve Temelsiz İddialar

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim insanı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir" ifadelerini kullandı.

Yaşanan Sürecin Takibi

Özel, Özer'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerine dair yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınma sürecini yakından takip ettiğini belirtti. Ayrıca, "Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş, daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış bir kişinin bu muameleye maruz kalması kaygı vericidir" dedi.

Kumpas ve Çirkin Oyun

CHP lideri, yaşananların son dönemdeki olumsuz gelişmelerle bağdaştığını ifade ederek, "Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir. Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz, ne size teslim oluruz" şeklinde konuştu.

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