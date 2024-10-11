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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Çanakkale'de Önemli Açıklamalar

Özgür Özel, yerel yönetimlerin sorunlarına ve çözüm önerilerine dair Çanakkale'de belediye başkanlarıyla buluştu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 12:47
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Çanakkale'de Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale'de Konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale'de düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Eğer şehrinizde çeşmeden su akmıyorsa veya akan su içilebiliyorsa, bu duruma müdahale etmemiz gerekiyor," dedi.

‘Okul Sebili’ Uygulaması teşvik edildi

Toplantıda, Beyoğlu Belediyesi tarafından başlatılan "okul sebili" uygulamasının hızla yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yaptı. İstanbul'da hayata geçirilen bu uygulamanın, tüm Türkiye'deki CHP'li belediyeler tarafından benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Özel, ayrıca Çanakkale'deki çocukların okuldan boş beslenme çantasıyla geri döndüğünü görmekten duyduğu gururu ifade ederek, "Çanakkale Belediyesi, yoksul çocukların beslenme çantasını dolduruyor. Ülke genelinde 3 çocuktan 1'i beslenme çantasız okula giderken, burada böyle bir durumun olmaması çok değerli,” diye ekledi.

Yerel Yönetimler ve İktidar

Özel, yerel yönetimlerin sorunlarla başa çıkmada önemli olduğunu belirtirken, geçmişte yaşanan pandemi sürecinde CHP’li belediyelerin gösterdiği çabaların değerlendirildiğini aktardı. Ayrıca toplantıda konuşan Genel Başkan, ‘‘Yerel liderler, sorun çıktığında yerelden ilk tepkiyi veren ve güven veren kişilerdir,’’ ifadelerini kullandı.

Tuttukları "kent lokantası" projesinin 25 şehirde 57 lokantaya ulaştığını belirten Özgür Özel, CHP'li belediyelerin 6 ayda 77 kreş açtığını da aktararak, bu hizmetlerin kadının çalışma hayatına katılımını desteklediğini vurguladı.

İşsizlik ve Eylemler

Özgür Özel, Türkiye'nin işsizlik sorununa da değindi. "TÜİK'in açıkladığı verilere göre 0,3'lük bir düşüş ile %8,5’lik bir oran konuşuluyor ancak gerçek işsizlik sayısı çok daha fazla," dedi. TÜRK-İŞ ve KESK'in yapacağı eylemlerin önemine dikkat çekerken, "Geçim sıkıntısı çekenlerin yanındayız," şeklinde konuştu.

Toplantıya, CHP'nin genel başkan yardımcıları, Çanakkale milletvekilleri ve 15 ilin belediye başkanları katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale'deki bir otelde düzenlenen İl Belediye Başkanları...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale'deki bir otelde düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, CHP genel başkan yardımcıları Gökan Zeybek, Yankı Bağcıoğlu ve Gamze Taşcıer, Çanakkale milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ile 15 ilin belediye başkanları ve partililer de yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale'deki bir otelde düzenlenen İl Belediye Başkanları...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale'deki bir otelde düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, CHP genel başkan yardımcıları Gökan Zeybek, Yankı Bağcıoğlu ve Gamze Taşcıer, Çanakkale milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ile 15 ilin belediye başkanları ve partililer de yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale'deki bir otelde düzenlenen İl Belediye Başkanları...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale'deki bir otelde düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, CHP genel başkan yardımcıları Gökan Zeybek, Yankı Bağcıoğlu ve Gamze Taşcıer, Çanakkale milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ile 15 ilin belediye başkanları ve partililer de yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale'deki bir otelde düzenlenen İl Belediye Başkanları...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale'deki bir otelde düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, CHP genel başkan yardımcıları Gökan Zeybek, Yankı Bağcıoğlu ve Gamze Taşcıer, Çanakkale milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ile 15 ilin belediye başkanları ve partililer de yer aldı.

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