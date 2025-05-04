CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Cesur Açıklamalar: 'Sindirme Girişimlerine Geçit Vermeyeceğiz!'

Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı Önünde Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, yapılan saldırıya karşı sert mesajlar verdi. Özel, "Gün buradan bir husumet, bir kin, bir kavga çıkarma günü değildir ama herkes şunu bilsin ki, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve genel başkanını sindirme günü de değildir" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder İçin Duygusal Anma

Bir törene katılmak üzere Ankara'ya gitmeden önce partililere hitap eden Özel, tedavi gördüğü hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anmayı anlattı. Özel, "Önder, birlikte savunduğumuz değerlerle çok önemli anılar biriktirdiğim biriydi" dedi.

Saldırının Ardındaki Güçler

Özel, anma töreninin ardından uğradığı yumruklu saldırıyı, "Rahatsız olan birilerinin azmettirdiği bir katil tarafından gerçekleştirildi" şeklinde tanımladı. Ardından, Türkiye genelindeki partililere ve siyasi liderlere destek çağrısında bulundu.

Özgürlük Mücadelesi ve Kayyuma Direniş

Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanları için sürdürülen özgürlük mücadelesine dikkat çeken Özel, "Biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar," dedi. Saldırının ardından programınıza aksatmadan devam ettiğini vurgulayan Özel, "Bir adım geriye gitmeden mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Van Mitingi ve Kardeşlik Vurgusu

Kayyuma karşı olduklarını yineleyen Özel, gelecekteki mitingleriyle ilgili olarak, "Kürtlerle, Türklerin kardeş olduğunu vurgulamak üzere hep birlikte Van'a gidiyoruz" dedi. Ayrıca, 19 Mayıs'ta İzmir'de de olacaklarını belirtti.

Özel, yoksulluk, korku ve ötekileştirme olmadan bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizerken, konuşmasının ardından İstanbul İl Başkanlığı binasından ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'ya gitmeden önce CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde kendisini bekleyen partililere hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'ya gitmeden önce CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde kendisini bekleyen partililere hitap etti.