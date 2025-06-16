DOLAR
39,36 0,55%
EURO
45,6 0,07%
ALTIN
4.292,21 1,23%
BITCOIN
4.247.009,64 -3,11%

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 19:09
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun duruşmasının ardından birçok belediye başkanı ve bürokratın da Silivri'de buluştuğunu ifade etti.

İmamoğlu'nun Duruşması Hakkında Değerlendirmeler

Özel, mahkemede gündeme gelen ifadelerle ilgili olarak, "Bugünkü davayı hepiniz takip ettiniz. Savcıyı ve ailesini tehdit etmekle suçlanıyor. Oysaki Ekrem Bey'in ifadeleri açık bir şekilde savunma mahiyetindeydi," diyerek eleştirilerde bulundu. Ayrıca, mahkemenin işleyişine dair endişelerini dile getirerek, "Her dosyamızda aynı bilirkişinin çıkması tesadüf olamaz," şeklinde konuştu.

Parti İçi Dayanışmaya Vurgu

Bir gazetecinin, Kemal Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerçekleşen görüşmeyi sorması üzerine Özel, "Parti içi dayanışmayı artıracak her görüşme olumlu bir adım olarak değerlendirilmeli," dedi. Ayrıca, bazı sosyal medya tartışmalarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Ekrem Bey söyledi ki, mitinglerin durumu gayet güzel. Sonuç olarak, partimizin iktidarı için birlikteliğimiz önemli," şeklinde konuştu.

Sonuç Olarak

Özel, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmelerin önemi üzerine de "Bu görüşmeler, partimizin çıkarları açısından vazgeçilmezdir. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak hedeflerimize odaklanmalıyız," dedi ve son olarak, "Partimizi tartıştırmaya çalışan dış faktörler, birlikteliğimizi bozamaz," şeklinde sözlerini tamamladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Kırşehir'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 9 Zanlı Tutuklandı
3
Hatay'da Zeytinlikteki Yangın Kontrol Altına Alındı
4
Hatay'da Asi Nehri Islah Çalışmaları Başlatıldı
5
Giresun'da Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
6
Manisa'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!

Ankara'da Su Faturalarında Şok Artış: Yeni Tarife Sistemi Başladı

Eskişehir'de Çiftçilere 66 Milyon TL Destek Ödemesi Başladı

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!