CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Kahtalı Mıçe İçin Taziye Mesajı

Özgür Özel'den Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Aslan'ın vefat haberine duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Aslan, Kahtalı Mıçe olarak tanınan başarılı bir sanatçıydı.

Sosyal Medya Üzerinden Taziye

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk halk müziğinin güçlü seslerinden, Kahtalı Mıçe adıyla ünlenen, Adıyamanlı sanatçımız Mustafa Aslan'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve Adıyaman halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Bu mesaj, sanatçının sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.