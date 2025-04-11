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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Milletvekili Fethi Açıkel'e Taziye Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi vefat eden CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel'e başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 15:31
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Milletvekili Fethi Açıkel'e Taziye Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi hayatını kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel'e taziye ziyaretinde bulundu. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, mart ayının sonunda vefat eden Resmiye Açıkel için Açıkel'i ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Bu anlamlı ziyarete, Özel'e CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi vefat eden CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel'e taziye...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi vefat eden CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel'e taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi vefat eden CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel'e taziye...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi vefat eden CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel'e taziye ziyaretinde bulundu.

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