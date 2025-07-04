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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Orman yangınlarına müdahale eden itfaiyecilere teşekkür ederken, enflasyon eleştirisinde bulundu.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 19:36
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Emek Partisi Görüşmesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile CHP Genel Merkezinde bir araya geldi. Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında, orman yangınlarında çalışan itfaiye ekiplerine teşekkür eden Özel, "Yangın söndürmede çalışan bütün arkadaşlarımızın yüreklerine sağlık. Hepsine minnettarız." dedi.

Yangınlar ve Enflasyon Eleştirisi

Özel, Türk ormanlarında son bir haftada meydana gelen 624 orman yangınına dikkat çekti. Bu yangınlarda iki vatandaş ile bir orman işçisinin hayatını kaybettiğini belirterek, bu durumu "Herkezi derinden sarstı." şeklinde ifade etti. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını eleştiren Özel, "Bir tas çorbadan az zam yapıldığı ilk kez görülüyor. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok." ifadelerini kullandı.

Siyaset ve Adalet Üzerine Yorumlar

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve diğer belediye yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla ilgili soruya yanıt veren Özel, "Manavgat'ın çok sevilen bir doktoru, değer verdiğimiz bir arkadaşımız." dedi. Ayrıca, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tutuklanması hakkında da yorum yapan Özel, "En büyük kötülüğü adalete inancı zayıflatmakla yapıyorlar." şeklinde konuştu.

Demokratik Adımlar ve Terör Meselesi

Özel, terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili değerlendirmelerinde, "Terör örgütü silah bırakıyorsa iyidir. Hızlı bir şekilde, terörsüz ve demokratik Türkiye'ye ulaşmalıyız." ifadesini kullandı. Bu bağlamda toplumun barış içinde yaşaması için gerekli demokratik adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Son olarak, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, görüşmelerinin ekonomik ve siyasal gelişmeleri ele aldığını belirtti. Her iki lider de, Türkiye’nin geleceği için önemli mesajlar verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), CHP Genel Merkezinde, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), CHP Genel Merkezinde, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan (solda) ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), CHP Genel Merkezinde, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), CHP Genel Merkezinde, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan (solda) ile bir araya geldi.

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