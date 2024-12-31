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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Yeni Yıl Mesajı: ‘Çare Üreten Bir Siyaset Diliyorum’

Özgür Özel, yeni yıl mesajında, siyasetın halkın sorunlarına çözüm üreteceği bir yıl temennisinde bulundu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:11
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Yeni Yıl Mesajı: ‘Çare Üreten Bir Siyaset Diliyorum’

Özgür Özel'den Yeni Yıl Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2024 yılını değerlendirdi ve siyaset dilinin değişmesini istedi. Özel, "Siyasetin, kavga, polemik, gerginlik üretmek yerine halkımızın sorunlarına çözüm üreten bir zeminde tartışılacağı, kavga değil çare üreten, siyasetçilerin vatandaşın sorunlarını çözmekte yarışacağı bir yıl temenni ediyorum" dedi.

2023’ün Genel Değerlendirmesi

Mesajında, 2023 yılının olumsuz gidişatını eleştiren Özel, "Ekonomide kötü gidişin devam ettiği, küçük bir azınlık dışında milyonlarca yurttaşımızın bile isteye yoksullaştırıldığı, var olan hukuksuzlukların, yenileri eklenerek sürdürüldüğü bir yılı yaşadık" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda 6 Şubat 2023 depremlerinin yaralarının henüz sarılmadığını vurguladı.

Suriye Meselesine Dikkat Çekti

Özel, Suriye konusunda ısrarla üzerinde durdukları 4 önceliği şu şekilde sıraladı: Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, tüm Suriyelileri temsil edecek, insan haklarına saygılı bir rejimin oluşması, Türk askerinin güvenliğinin sağlanması ve Türkiye'deki Suriyelilerin güvenle evlerine dönebilmesi için bir geri dönüş programının hazırlanması.

Yerel Seçim Başarısı

31 Mart yerel seçimleri sonuçlarını değerlendiren Özel, partisinin 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olmayı başardığını belirtti. Özel, "Milletin 31 Mart'ta saygın belediyeleri CHP'ye emanet ettiğini" ifade ederek, topluma hizmet etme taahhüdünde bulunduklarına dikkat çekti.

Gelecek İçin Umut Taşıyor

Özel, yapılacak ilk seçimlere umutla baktıklarını belirterek, "Yaşanan tüm güçlüklere rağmen, yurttaşlarımızın sıkıntılarının çözüleceği bir gelecek için inancımızı, azmimizi ve kararlılığımızı koruyoruz" dedi. Ayrıca, 2025 yılının daha büyük bir mücadelenin yılı olacağını kaydetti.

Özel, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Yeni yılda Türkiye’nin dört bir yanında halkımızla bir arada olacağız. Yoksulluğu bitireceğimiz, gelir adaletsizliğini ortadan kaldıracağımız günler yakındır." Tüm vatandaşların yeni yılını kutlarken, özellikle sporculara başarı dileğinde bulundu.

Özel, ayrıca, zor koşullarda görev yapan Mehmetçiğe selam göndermeyi ve şehitlere rahmet dilemeyi unutmadı.

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