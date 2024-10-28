CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ermenek Maden Faciasını Andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ermenek'teki Maden Faciasını Yıldönümünde Andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Ekim 2014 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında gerçekleşen trajik olayda hayatını kaybeden işçileri anarak, onların hatıralarına saygı gösterdi.

İşçilerin Hatırası Yaşatılacak

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 yıl önce Ermenek'te meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren 18 madenciyi saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı. Güvenli Çalışma Koşulları İçin Mücadele Sürecek

Özgür Özel, madencilerin yaşam haklarını savunmaya kararlı olduklarını belirterek, "Tam anlamıyla güvenli çalışma koşulları sağlanana kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz." şeklinde ifadelerde bulundu. Bu paylaşım, iş kazalarının önlenmesi ve iş güvenliği konularına dikkati çekmek amacıyla yapılmıştır.