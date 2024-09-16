CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İktidara Yakınız

Özgür Özel'den Manyas'ta İktidar Vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manyas'ta gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında iktidara daha da yaklaştıklarını ifade etti. "Yarının bugünden güzelliği nedir? Yarın daha da yakın olacağız. Her gün, adım adım ilerliyoruz," dedi.

Yerel Seçim Hedefleri

Belediye Başkanı Ahmet Duru ile yaptığı görüşme sırasında Özel, gelecek yerel seçimlerde 4 kişiden 3'ünün, genel seçimlerde ise 3 kişiden 2'sinin oyunu alma hedefini paylaştı. Özel, bu hedefleri ilçe başkanları ve belediye başkanlarına emanet ederek bölgeden ayrıldı.

İktidar-Muhalefet İlişkisi

Özel, iktidar ve muhalefet ilişkisini bir kavgadan ibaret görenlerin ilkel bir anlayışa sahip olduğunu belirtti. "Demokrasi, farklı düşüncelere saygı göstermeyi gerektirir. Belediyemizdeki tüm üyelerin düşüncelerine can kulağıyla dinlemelerini istiyorum," dedi.

Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı Üzerine Açıklamalar

Bir gazetecinin, Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nın sınırlarının yeniden belirlenmesi hakkında sorduğu soruya yanıt veren Özel, bu karara karşı hızlı bir hukuki hazırlık yapacaklarını açıkladı.

Parti İçi Dayanışmanın Önemi

Özgür Özel, parti içindeki uyumun önemine değinerek, "Cumhuriyet Halk Partililerin birbirleriyle iyi geçinmemesi, yol yürüyüşümüzde en büyük zorluktur," dedi. Özel, partinin iktidara gelmesi için birlikte çalışacaklarını belirtti.

Gelecek Umut Veriyor

Hedeflerinin iktidar olduğunu vurgulayan Özel, "2024 itibarıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin iktidar partisi olacağının garantisini veriyorum. Türkiye'nin gelişmiş ülkelerin korkulu rüyası olacağına inanıyorum," şeklinde konuştu.

Özel, iktidara geldiklerinde ekonomi üzerinde de durağan bir politika izleyeceklerini ve "fiyatlardan bir sıfır atacaklarını" belirtti. "Avrupa Birliği hedefimize ulaşarak, bu milletin yüzünü güldüreceğiz," ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Manyas ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Özel, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru'yu ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Manyas ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Özel, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru'yu ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Manyas ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Özel, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru'yu ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Manyas ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Özel, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru'yu ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Manyas ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Özel, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru'yu ziyaret etti.