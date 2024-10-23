CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Diyarbakır Temasları

Özgür Özel Diyarbakır'da Terör Saldırısını Değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yapılan terör saldırısının ardından Diyarbakır’a giderek, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantı ve İptaller

Özel, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nda yaklaşık yarım saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda terör saldırısı değerlendirildi ve bu gelişmelerin ardından Özel, bölge ziyaretlerini iptal ederek Ankara’ya dönme kararı aldı.

Esnaf Ziyareti ve Anma

Özgür Özel, Ankara'daki terör saldırısının hemen öncesinde Diyarbakır’ın Sur ilçesinde esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından, 9 yıl önce hayatını kaybeden Tahir Elçi’yi anmak için Dört Ayaklı Minare’nin önüne geçti. Özel, : "Bir gün bu cinayetin de tüm yönleriyle ortaya çıkarılacağı güne kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tahir Elçi'yi rahmetle ve minnetle anıyorum." dedi.

Sanayi ve Spor Ziyaretleri

Özel, Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde işçilerle kapalı bir programda yemek yedi ve iş insanlarıyla görüştü. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’ne de ziyaret gerçekleştiren Özel, Kulüp Başkanı Aziz Elaldı ve yönetim ile bir araya gelerek, 1. Lig’e çıkmalarından dolayı tebrik etti.

Belediye Ziyareti ve Eleştiriler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret eden Özel, Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ile görüştü. Özel, belediyelere görevlendirme yapılmasını eleştirerek, görevden alınan başkanların yerine gelecek kişilerin belediye meclisi tarafından seçilmesi gerektiğini ifade etti. Küçük ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özel’e Eşlik Eden İsimler

CHP Genel Başkan yardımcıları Burhanettin Bulut ve Meryem Gül Çiftci Binici'nin yanı sıra, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Tahir Elçi'nin eşi ve CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ile Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Özel’e ziyareti sırasında eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından Diyarbakır'da kendisine eşlik eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) üyeleri ve milletvekilleri ile görüştü. Bu arada Özel, Ankara'daki terör saldırısından önceki saatlerde Diyarbakır'daki temasları kapsamında merkez Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından Diyarbakır'da kendisine eşlik eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) üyeleri ve milletvekilleri ile görüştü. Bu arada Özel, Ankara'daki terör saldırısından önceki saatlerde Diyarbakır'daki temasları kapsamında merkez Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.