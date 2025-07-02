CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşerek, güncel konular hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Özel, ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan fezleke hakkında konuşan Özel, "Biz millete güvenerek siyaset yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Leman dergisinde yayımlanan karikatür ile ilgili gelen eleştirileri değerlendiren Özgür Özel, şu açıklamalarda bulundu: "Bombalar geliyor iki taraftan da iki kişi hayatını kaybetmiş, göğe doğru yükseliyor, melek, kanatları, başında hareler var. Peygamber öyle resmedilmez. Peygamber melek değildir, kanadı olmaz. Peygamberin resmedilmesi zaten düşünülemez. İlk başta 'Çok yanlış yapmışlar.' dedim. Sonradan baktım, gökyüzünde 'Benim adım Muhammed', öbürü de 'Benimki de Musa.' 'Doğduğunda peygamberin adının verildiği çocuklar ölüyor bu savaşta' diyorlar ve 'Melek olup uçuyorlar' diyorlar. Bu kısmı yanlış dedim ve bu kabul üzerinden bu linç haksız dedim."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşen Özel, ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşen Özel, ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.