CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Luzern'de Cedric Wermuth ile Görüştü
Görüşme CHP’nin Yazılı Açıklaması ile Duyuruldu
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İsviçre Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Cedric Wermuth ve beraberindeki heyetle İsviçre'nin Luzern kentinde bir araya geldi.
CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre gerçekleşen buluşmada tarafların görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Ardından Sibel Arslan ile Bir Araya Geldi
Özel, görüşmenin ardından İsviçre Yeşiller Partisi milletvekili Sibel Arslan ile de bir araya geldi.
