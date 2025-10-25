CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Luzern'de Cedric Wermuth ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsviçre Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Cedric Wermuth ve heyetiyle Luzern'de bir araya geldi; ardından Sibel Arslan ile görüştü.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 17:00
Görüşme CHP’nin Yazılı Açıklaması ile Duyuruldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İsviçre Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Cedric Wermuth ve beraberindeki heyetle İsviçre'nin Luzern kentinde bir araya geldi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre gerçekleşen buluşmada tarafların görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Ardından Sibel Arslan ile Bir Araya Geldi

Özel, görüşmenin ardından İsviçre Yeşiller Partisi milletvekili Sibel Arslan ile de bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in (sol 2), İsviçre'nin Luzern kentinde, İsviçre Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Cedric Wermuth (sağda) ile bir araya geldiği bildirildi.

