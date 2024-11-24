CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Öğretmenler Günü'nde Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Özgür Özel, Anıtkabir'de Öğretmenler Günü'nü Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarette, öğretmen olan anne ve babası Şükran ve Talat Özel, kardeşi Barış Özel, öğretmenler ve parti üyeleri de eşlik etti.

Özel, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Ardından, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ne duygu dolu bir yazı bıraktı.

Öğretmenlere Minnet ve Taahhüt

Özel defterde, "Büyük Atatürk, Başöğretmenimiz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini, eğitim devrimleriyle atan sizlere olan minnetimizi bir kez daha ifade etmek üzere bizleri yetiştiren öğretmenlerimizle birlikte huzurunuzdayız" ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasında eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, nitelikli eğitimin herkes için ulaşılabilir olması ve yeni nesillerin bilimin rehberliğinde yetiştirilmesi konularına vurgu yaptı. Ayrıca, öğretmenlerin kritik rolüne dikkat çekti.

Bilişim ve Eşitlik Vurgusu

Özel, "Bugün devrimlerinizin aşındırılmaya çalışıldığı, bilimin öneminin göz ardı edildiği ve toplumsal eşitsizliklerin derinleştiği bir dönemden geçiyoruz. Ancak, gelecekteki nesillerimizi yetiştiren öğretmenlerimizin Cumhuriyet'i sonsuza dek koruyacak bekçiler olduğuna dair inancınızı bugün bizler de yüreğimizde taşıyoruz" dedi.

Daha sonra, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçerek mozolesine de çelenk bırakan Özel, ziyaretin ardından ailesiyle ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.