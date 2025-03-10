CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ön Seçim Grup Sorumlularıyla Buluşturdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Ön Seçim Grup Sorumluları ile bir araya geldi ve başarılar diledi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 18:34
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ön Seçim Grup Sorumlularıyla Buluşturdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ön Seçim Ekibine Destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gençlik Kolları üyeleri tarafından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Ön Seçim Grup Sorumluları Arama Ekibi ile bir araya geldi. Bu önemli buluşma, CHP'nin gençlik odaklı çalışmalarını pekiştiriyor.

Başarı Dilekleri ile Moral Verdi

CHP basın biriminden elde edilen bilgilere göre, Özel, Parti Meclisi Toplantı Salonu'nda aktif olarak çalışmalarını sürdüren ekibi ziyaret etti. Burada ekibe başarılar dileyen Özel, gençliğin siyasetteki yerinin önemini vurguladı.

Bu buluşma, CHP'nin gelecekteki seçim stratejileri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Keskin, Ramazan Söyleşileri'nde İstanbul'un Tarihini Anlattı
2
Kurtulmuş: İmralı Süreci ve Yeni Anayasa Çalışmaları Ayrı Konular
3
Bölge Adliye Mahkemeleri 7 Milyondan Fazla Dosyayı Sonuçlandırdı
4
Motosikletli Genç Murat Çiftçi'nin Ölümüne Neden Olan Sürücü Hakim Karşısında
5
Elazığ'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Batman'da Hırsızlık Yapan İki Kadın Tutuklandı
7
Yunanistan Sınırında Yakalanan FETÖ Şüphelileri Tutuklandı

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar