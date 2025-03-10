CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ön Seçim Grup Sorumlularıyla Buluşturdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ön Seçim Ekibine Destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gençlik Kolları üyeleri tarafından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Ön Seçim Grup Sorumluları Arama Ekibi ile bir araya geldi. Bu önemli buluşma, CHP'nin gençlik odaklı çalışmalarını pekiştiriyor.

Başarı Dilekleri ile Moral Verdi

CHP basın biriminden elde edilen bilgilere göre, Özel, Parti Meclisi Toplantı Salonu'nda aktif olarak çalışmalarını sürdüren ekibi ziyaret etti. Burada ekibe başarılar dileyen Özel, gençliğin siyasetteki yerinin önemini vurguladı.

Bu buluşma, CHP'nin gelecekteki seçim stratejileri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.