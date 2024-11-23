CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Onur Günay'ın Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Makedonya'da yaşamını yitiren Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Onur Günay'ın cenaze namazına katıldı. Cenaze, İzmir'deki Atiye-Ali Çiçek Camisi'nde kılındı.

Yağışlı Hava Altında Cenaze Töreni

Makedonya'nın Üsküp kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Onur Günay için, cenaze namazı öğle namazının ardından gerçekleştirildi. Yağışlı hava sebebiyle cenaze namazı cami içinde kılındı. Cenaze camiye getirildiğinde, Onur Günay'ın eşi İmran Kübra Günay ve yakınları tabuta sarılarak duygusal anlar yaşadı.

Cenaze Törenine Katılım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra birçok milletvekili, belediye başkanı ve partili de cenaze namazında yer aldı. Tören öncesinde konuşma yapan Özel, rahmetli Onur Günay'ın şeker hastası olduğunu ancak rahatsızlığına rağmen partisinin çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Özel'in Anıları

Özel, CHP’de grup başkanvekilliği döneminde Onur Günay’ın kendisine armağan ettiği iki fotoğrafa dair anısını paylaştı. Bu fotoğrafların, Onur Günay ile geçirdiği en üzgün ve mutlu olduğu anlara tanıklık ettiğini ifade etti. Özel, “Bu fotoğraflar asılı kalmaya devam edecek,” diyerek Onur’un anısını yaşatacaklarını vurguladı.

Günay Ailesine Destek

Özel, konuşmasının devamında Ahmet isimli 3 yaşındaki evladın, aile için büyük bir emanet olduğunu, aileye destek olmanın önemini vurguladı. “Hepimiz onlarla dayanışma içinde olacağız. Bu acı başka türlü taşınacak bir acı değil.” şeklinde duygularını ifade etti.

Onur Günay’ın cenazesi, Güzelbahçe Yelki Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Makedonya'da vefat eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın (sağda) oğlu Onur Günay'ın İzmir'deki cenaze namazına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Makedonya'da vefat eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın (sağda) oğlu Onur Günay'ın İzmir'deki cenaze namazına katıldı.