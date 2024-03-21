CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Ordu ittifakı gücünü milletten alıyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ordu'daki il başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, yerel seçimlere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Özel, Ordu'da CHP'nin belediye başkan adaylarının iddialı olduğunu belirterek, partisinin adaylarını Ordu halkına emanet ettiğini vurguladı.





Konuşmasında, Çamaş Belediye Başkan adayı Leyla Çıtır'ın Ordu'nun tek kadın adayı olduğunu dile getiren Özel, kadın haklarına saygılı tüm centilmen erkeklere adaylarını emanet ettiklerini ifade etti.

Özel, CHP'nin kurucu genel başkanının Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu hatırlatarak, partisinin adayı Zekai Sana'ya tam destek verdiklerini belirtti.

Yerel seçimlerde adaylarının mal varlığını açıklama konusunda şeffaflık beklediklerini vurgulayan Özel, adaylarının çevre konularında da toplumla birlikte mücadele edeceğini söyledi.

Özel, Cumhur İttifakı'nın karşısında Ordu İttifakı'nın olduğunu belirterek, ittifaklarının gücünü milletten aldığını ve Türkiye'nin kazanacağını ifade etti.