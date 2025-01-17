CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rıza Akpolat'ı Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ı cezaevinde ziyaretinin ardından basın açıklaması yaptı. Özel, Akpolat ile gerçekleştirdiği buluşmada, "Suçsuz olmanın ve haklı olmanın direncini, ona verdiği gücü hissettim. Sağlık durumu iyi. Sadece uyuyamamış olmanın verdiği bir yorgunluk var. Morali yerinde ve bu işin sonundan aklanarak çıkacağına hiç şüphesi yok" ifadelerini kullandı.

Cezaevindeki Koşullar

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan Akpolat'ın, Paşakapısı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki koşulları hakkında bilgi verdi. Akpolat'ın tutuklanmasının büyük bir üzüntü yarattığını belirten Özel, "Akpolat'ın cezaevinde olmasının kabul edilebilir bir tarafı yok. İlgili kanuna göre ihale sorumlusu değil ve imzası yok," dedi.

Yanlış İddialar ve İnanılmaz Suçlamalar

Özel, Akpolat'ın cezaevinde kimi suçlarla ilişkilendirilmesinin geçmişte yaşanan yanlış anlaşılmaların bir devamı olduğunu vurguladı. Akpolat'ın, cezaevi şartlarında örgüt mensupları ile tanışmak zorunda kalmasının da kendisini üzdüğünü belirten Özel, "Ne bir telefon görüşmesi, ne bir araya gelmesi, ne bir baz kaydı, ne de bir görgü şahidi var. Böylesine büyük bir yalan ve iftirayla karşılaştığı için oldukça üzgün" şeklinde konuştu.

Parti Destek ve Sosyal Dayanışma

Özel, Akpolat'ın belediye çalışanlarına gösterdikleri dayanışma için teşekkür ettiğini ve belediye hizmetlerinin aksamaması yönündeki taleplerini ilettiğini aktardı. Ayrıca, "En kısa zamanda çıkacağına dair bir inancı var. Bu itiraz sürecinde ya da takip eden süreçte özgürlüğüne kavuşacağına hiç şüphe yok" ifadelerini kullandı.

İktidara Karşı Mücadele ve Gelecek Hedefleri

Özel, partinin bundan sonraki süreçte protestolar gerçekleştireceğini, ancak bunun ötesinde iktidara karşı daha ciddi adımlar atacaklarını belirtti. "Suçsuz, günahsız birisine bir kurguyla alakasız bağlantılar kurmaya çalışıyorlar. Bu durum, iktidara muhalif herkesin mal güvenliği ve itibarı için tehdittir," dedi.

Özel, sözlerini, "Kurtarma iradesi İstanbul'da başlamıştır ve 2025 yılı bu ülkenin kurtuluş yılı olacaktır. Bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz," diyerek tamamladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanarak Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akpolat'ı, Paşakapısı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından cezaevi önünde gazetecilere açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanarak Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akpolat'ı, Paşakapısı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından cezaevi önünde gazetecilere açıklama yaptı.