CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rıza Akpolat'ı Cezaevinde Ziyaret Etti

Özgür Özel, cezaevinde ziyaret ettiği Rıza Akpolat'ın suçsuz olduğuna dair inancını yineleyerek, bu durumun kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 21:19
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rıza Akpolat'ı Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rıza Akpolat'ı Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ı cezaevinde ziyaretinin ardından basın açıklaması yaptı. Özel, Akpolat ile gerçekleştirdiği buluşmada, "Suçsuz olmanın ve haklı olmanın direncini, ona verdiği gücü hissettim. Sağlık durumu iyi. Sadece uyuyamamış olmanın verdiği bir yorgunluk var. Morali yerinde ve bu işin sonundan aklanarak çıkacağına hiç şüphesi yok" ifadelerini kullandı.

Cezaevindeki Koşullar

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan Akpolat'ın, Paşakapısı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki koşulları hakkında bilgi verdi. Akpolat'ın tutuklanmasının büyük bir üzüntü yarattığını belirten Özel, "Akpolat'ın cezaevinde olmasının kabul edilebilir bir tarafı yok. İlgili kanuna göre ihale sorumlusu değil ve imzası yok," dedi.

Yanlış İddialar ve İnanılmaz Suçlamalar

Özel, Akpolat'ın cezaevinde kimi suçlarla ilişkilendirilmesinin geçmişte yaşanan yanlış anlaşılmaların bir devamı olduğunu vurguladı. Akpolat'ın, cezaevi şartlarında örgüt mensupları ile tanışmak zorunda kalmasının da kendisini üzdüğünü belirten Özel, "Ne bir telefon görüşmesi, ne bir araya gelmesi, ne bir baz kaydı, ne de bir görgü şahidi var. Böylesine büyük bir yalan ve iftirayla karşılaştığı için oldukça üzgün" şeklinde konuştu.

Parti Destek ve Sosyal Dayanışma

Özel, Akpolat'ın belediye çalışanlarına gösterdikleri dayanışma için teşekkür ettiğini ve belediye hizmetlerinin aksamaması yönündeki taleplerini ilettiğini aktardı. Ayrıca, "En kısa zamanda çıkacağına dair bir inancı var. Bu itiraz sürecinde ya da takip eden süreçte özgürlüğüne kavuşacağına hiç şüphe yok" ifadelerini kullandı.

İktidara Karşı Mücadele ve Gelecek Hedefleri

Özel, partinin bundan sonraki süreçte protestolar gerçekleştireceğini, ancak bunun ötesinde iktidara karşı daha ciddi adımlar atacaklarını belirtti. "Suçsuz, günahsız birisine bir kurguyla alakasız bağlantılar kurmaya çalışıyorlar. Bu durum, iktidara muhalif herkesin mal güvenliği ve itibarı için tehdittir," dedi.

Özel, sözlerini, "Kurtarma iradesi İstanbul'da başlamıştır ve 2025 yılı bu ülkenin kurtuluş yılı olacaktır. Bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz," diyerek tamamladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının suç örgütü soruşturması...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanarak Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akpolat'ı, Paşakapısı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından cezaevi önünde gazetecilere açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının suç örgütü soruşturması...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanarak Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akpolat'ı, Paşakapısı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından cezaevi önünde gazetecilere açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

2024 Yeni Yıl Zammı: Garanti ve İş Bankası'ndan Önemli Artış İmzası Geldi

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Süt Ürünlerine Dev Zam Yolda: Tüketiciyi Zorlayacak Yeni Artışlar Geliyor

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Ters Yönde Seyreden Araç Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Astronot Tuva Cihangir Atasever, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
3
Gündem Özeti: 18 Ocak 2025'te Türkiye'deki Önemli Gelişmeler
4
Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Blinken'a Tepki: 'Kabul Edilemez'
5
BM Raportörleri: Gazze İçin Tek Çare Sürdürülebilir Ateşkes
6
Navalnıy'nın Avukatlarına Hapis Cezası: Aşırılıkçı Topluluğa Üyelik İddiası
7
TRT World Citizen Ödülleri Sahiplerini Buldu: Cesur Kahramanlar Onurlandırıldı

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Türkiye'de 12 Model Araçta ÖTV Muafiyeti ve Hurda Teşviki Düzenlemesi Geliyor

Süt Ürünlerine Dev Zam Yolda: Tüketiciyi Zorlayacak Yeni Artışlar Geliyor

Emeklilere Zam Şoku: Kanun Teklifi Geçti Ama Beklentiler Karşılanmadı

Son Dakika: Çalışanlarının Maaşı Yüzde 27 Arttı!

Asgari Ücrete Ara Zam Mümkün mü? Emeklilere Müjdeli Haber Geliyor Mu?

İstanbul'da Ulaşıma Zammı! O Ücretler Yüzde 35 Artıyor

2024 Yeni Yıl Zammı: Garanti ve İş Bankası'ndan Önemli Artış İmzası Geldi