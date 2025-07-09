CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sancaktepe'de İleriye Dönük Mesajlar Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sancaktepe Mitinginde Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul Sancaktepe’de düzenlediği mitingde önemli mesajlar verdi. Özel, "Parayı pul olmaktan, yoksulluğu kader olmaktan, gençleri işsizlikten kurtaracak, bu ülkeyi 100 yıl sonra bir kez daha kurtarıp kaldıracak olan Türkiye'nin birinci partisi CHP'dir," diyerek adalet ve demokrasi mücadelesini vurguladı.

Demokrasi Vurgusu

"Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganı ile Sarıgazi Demokrasi Caddesi’nde gerçekleştirilen mitingde Özel, miting alanının Atatürk Mahallesi ve İnönü Mahallesi arasında bulunduğunu belirtti. Cumhuriyetin kuruluşuna atıfta bulunan Özel, "Cumhuriyet'i kuranlar, çok partili rejimi getirenler, Türkiye'ye demokrasiyi, sandığı getirenlerle ne kadar övünsek azdır." dedi.

Adalet Arayışı ve Terörle Mücadele

Özgür Özel, 112 gündür sürdürdükleri adalet ve demokrasi mücadelesini hatırlatarak, mevcut iktidarın sandık, meydan ve sokaklardan korktuğunu ifade etti. Geçmişte Sancaktepe'nin iktidarın kalesi sanıldığına dikkat çeken Özel, artık buranın milletin kalesi olduğunu söyledi.

Şehit Askerler için Taziye

Özel, bölgedeki bir operasyonda şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "CHP olarak, bu tür ihmalleri asla kabul etmiyoruz. Mehmetçik'in hayatına saygı göstereceğiz ve hesabını soracağız" dedi.

Ekonomik Sorunlar ve Genç İşsizlik

Ekonomiye de değinen Özel, Türkiye'de 13,5 milyon işsiz olduğunu ve "ev genci" olarak adlandırılan 4,5 milyon gencin iş aradığını ifade etti. Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına dikkat çeken Özel, gençlerin geleceğine yönelik umudunu dile getirdi.

İddialara Yanıt

İBB’ye yönelik iddiaların yayınlanmasına ilişkin olarak Özel, TRT’ye bir kanun teklifi verdiklerini anımsatarak, "TRT, duruşmayı baştan sona eksiksiz vermeli ve tüm medya kanallarına frekans verilmelidir" dedi. "Yeni tutuklamalar ve yargılamalar, milleti daha da fakir yapmaktan başka bir işe yaramaz" diyerek iktidara eleştirilerini sürdürdü.

Sonuç olarak, Özgür Özel, Sancaktepe mitingindeki konuşmasında gençlerin geleceği ve tüm vatandaşların adalet arayışını destekleyen mesajlar verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Sancaktepe'de katılımcılara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Sancaktepe'de katılımcılara hitap etti.