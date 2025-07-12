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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Özgür Özel, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Teğmen Furkan Sert'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 12:45
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Özgür Özel'den Anlamlı Ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Teğmen Furkan Sert'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin ailesiyle bir araya gelen Özel, Malatya'da gerçekleştirilen ziyarette başsağlığı dileklerini iletti.

Taziyeye Eşlik Eden İsimler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, bu anlamlı ziyarette CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da eşlik etti. Ziyaret, hem duygusal anlara sahne oldu hem de şehidin ailesine destek olma amacı taşıdı.

Özel, yaptığı açıklamada, vatan uğruna canını feda eden şehitlerin daima hatırlanacağını ve unutulmayacağını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Teğmen Furkan Sert'in Malatya'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Teğmen Furkan Sert'in Malatya'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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