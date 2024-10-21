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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Etti

Özgür Özel, Selahattin Demirtaş ile Türkiye'nin geleceği hakkında müzakere etti.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 16:30
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Demirtaş Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

Cezaevi Ziyareti ve Kitap Paylaşımı

Özel, ziyaretine birlikte geldiği milletvekilleriyle birlikte yaklaşık 2.5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sırasında, Demirtaş'ın avukatları, Özel’e Demirtaş’ın yazdığı "Kadınların çığlıklarını duyuyoruz" metni ve kitabını hediye etti. Özel, Demirtaş’a kendi kitaplarını da sunduğunu belirtti ve Demirtaş’ın eserlerini okuduğunu ifade etti.

Toplumsal Barış Vurgusu

Özel, yaptığı açıklamalarda toplumsal barışın önemli olduğunu vurguladı: "Türkiye'de insanlar birbirini sevdikten sonra, toplumsal barış hep birlikte sağlanacaktır. İlk 100 yılda yapmadıklarımızı onarmak için bir arada olmalıyız." dedi.

Doğu ve Güneydoğu Ziyaretleri

Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu illerine yapacağı ziyaretlere de değindi ve bu ziyaretlerin siyasi anlam taşıdığını belirtti. Özel, Demirtaş gibi önemli aktörlerin varlıklarının Türkiye'nin sorunlarını çözme noktasında büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Yenidoğan Çetesi Olayı Üzerine Açıklamalar

Bir gazetecinin "Yenidoğan çetesi" olayıyla ilgili sorusuna yanıt veren Özel, hastanelerin kamulaştırılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu hastanelerde yaşananların cezasız kalmaması gerekiyor," şeklinde konuştu.

Anayasa’nın İlk 4 Maddesi Üzerine Değerlendirmeler

Özel, İstanbul Barosu başkanlığına seçilen İbrahim Kaboğlu’nun Anayasa'nın ilk dört maddesi üzerine yaptığı açıklamalara ilişkin ise, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu maddelerin tartışmaya açılmasına kapalıyız," ifadesini kullandı.

Özel, Demirtaş ile görüşmelerine devam edeceğini de sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı bulunduğu cezaevinde...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Özel, ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

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