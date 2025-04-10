CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli Mitinginde Kent Uzlaşısını Savundu

Özgür Özel, Şişli'de Yolsuzluk Soruşturmalarını Değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisinin Şişli'deki mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. "Millet iradesine sahip çıkıyor" mottosuyla başlatılan ilçe mitinglerinin ilki olan etkinlikte, Şişli Belediyesi önünde kalabalığa hitap eden Özel, her çarşamba bir ilçede olacaklarını ve haftaya Beylikdüzü'nde miting düzenleyeceklerini duyurdu.

Kent Uzlaşısı ve Parti Politikaları

Özel, İBB’ye yönelik soruşturmalara dikkat çekerek, "Kent uzlaşısı denen meselede, devletten temiz kağıdı almış, hiçbir sabıkası olmayan, aday olmasında devlet güvencesi olan ve yaşadığı kentteki Kürtlerin, Kürt demokratların oylarını getirebilecek kişileri belediye meclis listelerine yazmak bir suçsa, o suçun sahibi burada; Özgür Özel" dedi.

Özel, ayrıca 20'den fazla uluslararası kuruluşa süreçle ilgili bilgi verdiğini belirtti. Yürütülen izinsiz gösterilerde gözaltına alınan gençlerin serbest bırakılması gerektiğini savunan Özel, başlattıkları imza kampanyasına destek talep etti ve bugüne kadar 7 milyon 200 bin imza toplandığını açıkladı.

Boykot Çağrıları ve Ekonomik Olgular

2 Nisan için yapılan boykot çağrılarına da değinen Özel, "Bir önceki haftanın günlük verileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklandı. Bir önceki hafta günlük 60 milyarlık kartlı harcama varken o gün 28'e düşmüş, boykotun başarı oranı yüzde 53" dedi. CHP'nin kırılgan ekonomide özellikle esnafa zarar vermemeye dikkat ettiğini vurguladı.

Partisinin il mitinglerinin pazar günü Samsun'dan başlayacağını ifade eden Özel, mitingde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de konuşma yaptığını belirtti. Çelik, belediye başkanlığı görevlerinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve Resul Emrah Şahan'ın mesajlarını okudu ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ses kaydını dinletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Şişli'de düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Şişli'de düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.