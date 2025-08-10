CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tokat'ta Seçmen İradesine Sahip Çıkma Çağrısı Yaptı

Tokat'taki Seçim Sonuçları Üzerine Değerlendirme

Özel, son yerel seçimlerde Tokat'tan beklenen oyu alamadıklarının altını çizerken, partinin bu sebeple çalışarak kendini anlatması gerektiğini dile getirdi. "Demokraside milletin dediğinin olduğunu" vurgulayan Özel, bu rejimin, "milli irade sadece kazanınca kıymetli, kaybedince değersiz değildir" ifadesiyle, demokrasinin sadece bir zaferle değil, her koşulda değerli olduğunu belirtti.

Balıkesir Depremine İlişkin İfadeleri

Tokat’taki mitingde, Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki deprem hakkında da konuşan Özel, deprem sonrası tüm belediye ekiplerinin kapsamlı incelemeler yaptığını ve şu ana kadar olumsuz bir haber almadıklarını belirtti. "Güzel Balıkesir'e, Ege'ye, İstanbul'a ve İzmir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz," dedi.

Filistin Meselesinde Keskin Duruş

Özel, miting alanındaki kalabalıktan Filistin ve açlıkla mücadele eden çocuklar için cep telefonlarının ışıklarını yakmalarını istedi. Bu konuda CHP'nin duruşunu net bir şekilde ortaya koyacağını belirten Özel, geçmişteki liderlerin Filistin konusundaki tavrını hatırlatarak, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Filistin meselesindeki duruşu Bülent Ecevit'in yanındaki duruştur," dedi.

Azerbaycan-Ermenistan Anlaşması ve Türkiye'nin Rolü

Özel, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan karşılıklı anlaşmaya da değinerek, Türkiye'nin bu süreçteki rolünün önemine dikkat çekti. "Masaya oturan Trump'ın durumu kabul edilemez," ifadesiyle durumu eleştirdi.

Terör ve Ekonomi Hakkında Açıklamalar

Son olarak, terörsüz Türkiye süreci üzerine konuşan Özel, CHP'nin terörle mücadelede Meclis'in belirleyici bir yer olduğunu vurguladı. Ayrıca, erken seçim çağrısı yaparak Türkiye'nin kötü yönetildiğini iddia etti. Sahte diploma konusuna değinirken, bu konudaki olayları sert bir dille eleştirdi ve "Milletin sağlığıyla oynadılar," dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Tokat Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde otobüsün üzerinden halka hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Tokat Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde otobüsün üzerinden halka hitap etti.