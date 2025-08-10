DOLAR
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tokat'ta Seçmen İradesine Sahip Çıkma Çağrısı Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tokat'ta düzenlenen mitingde seçmen iradesine sahip çıkma mesajı verdi ve erken seçim çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 23:43
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tokat Mitinginde Sesini Yükseltti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Tokat'ın Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Özel, burada bulunan kalabalığa seslenerek, "Bugün akşam burada olan sizlerle birlikte... Türkiye'nin geleceğine, gelecekteki cumhurbaşkanımıza, Ekrem İmamoğlu

Tokat'taki Seçim Sonuçları Üzerine Değerlendirme

Özel, son yerel seçimlerde Tokat'tan beklenen oyu alamadıklarının altını çizerken, partinin bu sebeple çalışarak kendini anlatması gerektiğini dile getirdi. "Demokraside milletin dediğinin olduğunu" vurgulayan Özel, bu rejimin, "milli irade sadece kazanınca kıymetli, kaybedince değersiz değildir" ifadesiyle, demokrasinin sadece bir zaferle değil, her koşulda değerli olduğunu belirtti.

Balıkesir Depremine İlişkin İfadeleri

Tokat’taki mitingde, Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki deprem hakkında da konuşan Özel, deprem sonrası tüm belediye ekiplerinin kapsamlı incelemeler yaptığını ve şu ana kadar olumsuz bir haber almadıklarını belirtti. "Güzel Balıkesir'e, Ege'ye, İstanbul'a ve İzmir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz," dedi.

Filistin Meselesinde Keskin Duruş

Özel, miting alanındaki kalabalıktan Filistin ve açlıkla mücadele eden çocuklar için cep telefonlarının ışıklarını yakmalarını istedi. Bu konuda CHP'nin duruşunu net bir şekilde ortaya koyacağını belirten Özel, geçmişteki liderlerin Filistin konusundaki tavrını hatırlatarak, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Filistin meselesindeki duruşu Bülent Ecevit'in yanındaki duruştur," dedi.

Azerbaycan-Ermenistan Anlaşması ve Türkiye'nin Rolü

Özel, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan karşılıklı anlaşmaya da değinerek, Türkiye'nin bu süreçteki rolünün önemine dikkat çekti. "Masaya oturan Trump'ın durumu kabul edilemez," ifadesiyle durumu eleştirdi.

Terör ve Ekonomi Hakkında Açıklamalar

Son olarak, terörsüz Türkiye süreci üzerine konuşan Özel, CHP'nin terörle mücadelede Meclis'in belirleyici bir yer olduğunu vurguladı. Ayrıca, erken seçim çağrısı yaparak Türkiye'nin kötü yönetildiğini iddia etti. Sahte diploma konusuna değinirken, bu konudaki olayları sert bir dille eleştirdi ve "Milletin sağlığıyla oynadılar," dedi.

