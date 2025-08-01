CHP Genel Başkanı Özgür Özel TUSAŞ'ı Ziyaret Etti: İleriye Dönük Umutlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ Ziyaretinin Ardından Açıklamalarda Bulundu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ziyareti sonrasında açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "TUSAŞ'ımızla gurur duyduğumuz 2 saat 15 dakikadan sonra buradan ayrılıyoruz. Ümit ediyoruz çok daha büyük başarılar gelecek," dedi.

TUSAŞ Merkez Yerleşkesi'ndeki Ziyaret

Özel, parti heyetiyle birlikte yaptığı ziyarette, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu tarafından sunum dinlediklerini ve tesisleri gezerek incelemelerde bulunduklarını aktardı. KAAN'ın motorunun 2032 yılında burada üretilmesinin hedeflendiği bilgisini aldıklarını ifade eden Özel, bu konuda büyük bir azimle çalışıldığını vurguladı.

TUSAŞ'ın Önemi

CHP Lideri, Türkiye'nin gözbebeği olan TUSAŞ'a on binlerce kişinin emek verdiğini belirterek, "Türkiye için çok daha büyük başarılar elde edileceğini ümit ediyoruz," şeklinde konuştu. Eskişehir'deki fabrikası ve Kahramankazan'daki kampüsünün, her şeyin üzerine titrenmesi gereken bir kurum olduğunu da sözlerine ekledi.

Geçmiş Olaylar ve İncelemeler

Özel, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunun ardından bu ziyareti planladıklarını ancak süreçte yaşanan terör saldırının ziyaretin anlamını değiştirdiğini ifade etti. "Bir geçmiş olsun ziyaretine, başsağlığı ziyaretine dönüştü ziyaretimiz," dedi.

Politika İle İlgili Sorulara Yanıt Verdi

Gazetecilerin politikayla ilgili soruları üzerine Özel, "Siyasi soruları Kahramankazan programından sonra cevaplayalım. Burayı siyaset üstü, siyaset dışı bir yerde tutsak iyi olur," yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti heyetiyle Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ Merkez Yerleşkesi'ne gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti heyetiyle Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ Merkez Yerleşkesi'ne gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.