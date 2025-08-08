CHP Grup Başkanvekili Emir'den Önemli Açıklamalar: 'CHP, 86 Milyonun Temsilcisidir!'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emir, CHP'nin bu komisyonda yer almasının büyük bir önem taşıdığını vurguladı: "CHP, kurucu parti olarak Cumhuriyet'in temel direği ve Türkiye'nin birinci partisidir. Bu nedenle bu çalışmalarda, CHP'nin ağırlığının yalnızca 11'le sınırlı olmadığını, arkasında 86 milyon vatandaşın olduğunu ifade etmek isterim."

Emir, Meclis'teki basın toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili iddialarını anımsattı. Özel, soruşturma kapsamında bazı avukat ve kişilerin, savcı ve hakimlerle sanıklar arasında köprü olmaya çalıştığını belirtmişti. Emir, bu iddialara ilişkin İstanbul Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını ve bu kapsamda avukat Mehmet Y.'nin 'nüfuz ticareti' suçundan gözaltına alındığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanan Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Emir, Çalık'ın kanser tedavisi gördüğünü ve hastalığının nüksettiğini hatırlattı. Emir, konuşmasında, "Biz ilk günden beri diyoruz ki, bu kişiyi tutuklu yargılamayın. En azından İstanbul'un en iyi üniversite hastanesinde yüksek güvenlikli bir koğuşta tutun." dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) sahte e-imza vakalarına ilişkin yaptığı açıklamayı yeterli bulmadıklarını ifade eden Emir, konuyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Bir gazetecinin Milli Dayanışma Komisyonu toplantısındaki güvenlik tedbirlerinin nasıl alındığını sorduğunda Emir, "Bu komisyon, kararlarını üye tam sayısının nitelikli çoğunluğuyla alır. Üye tam sayısı 51'dir. 51'den geri adım atmamız olanaksız." dedi. Komisyonu tamamlama adına yeni bir üye bildirileceğini belirten Emir, Umut Akdoğan'ın Meclis Başkanlığına yeni üye olarak bildirileceğini duyurdu.

Emir, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın komisyonda sunum yapacağı bilgisini de kamuoyuyla paylaştı. Bu sebeple olağanüstü güvenlik tedbirlerinin alınmasının doğal olduğunu söyledi.

Son olarak, Emir, İYİ Parti'nin üye vermemesi konusundaki soruya yanıt vererek, "Biz burada ilkelerle meşgulüz. Sayılar değerlidir, ancak siyasal gerçeklikler sayılardan daha değerlidir." ifadesini kullandı. Emir, CHP'nin ulusal kimliğinin altını çizerken, "Bu nedenle, CHP'nin bu komisyondaki ağırlığı, yalnızca sayılarla değil, arkasındaki halkla da değerlendirilmelidir." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

