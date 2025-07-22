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CHP, İklim Kanunu ve Diğer Yasaların İptali İçin Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu

CHP, İklim Kanunu ve 5 yasayı iptal etmek için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Gökhan Günaydın açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 14:48
CHP, İklim Kanunu ve Diğer Yasaların İptali İçin Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu

CHP, İklim Kanunu'nun da aralarında bulunduğu bazı yasal düzenlemelerin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle birlikte yaptıkları bu önemli başvurunun ardından bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Günaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 21 Temmuz tarihinde tatile girdiğini hatırlatarak, CHP grubu olarak bu tatil döneminin kendileri için bir engel olmayacağını vurguladı.

Günaydın, sözlerine devam ederek bazı yasal düzenlemeleri kamu yararına aykırı olarak değerlendirdiklerini ve bu düzenlemeleri süresi içinde Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirtti. Şu şekilde ifade etti:

"Bugün 774 sayılı KHK'ya ilişkin 3 ayrı paketi getirdik. Bunun yanında 10. Yargı Paketi 4. düzenleme olarak Anayasa Mahkemesine sunuldu. İklim Kanunu'nun tüm maddelerinin iptali ve bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali için, toplamda 5 yasa ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kararı için Anayasa Mahkemesine yürütmesinin durdurulması, öncelikle ve her halükarda iptali için hazırladığımız dilekçeleri mahkemeye verdik."

CHP, İklim Kanunu'nun da aralarında bulunduğu bazı kanunların yürürlüğünün durdurulması ve iptali...

CHP, İklim Kanunu'nun da aralarında bulunduğu bazı kanunların yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından açıklamada bulundu.

CHP, İklim Kanunu'nun da aralarında bulunduğu bazı kanunların yürürlüğünün durdurulması ve iptali...

CHP, İklim Kanunu'nun da aralarında bulunduğu bazı kanunların yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından açıklamada bulundu.

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