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CHP İl Başkanları Ortak Açıklama Yaptı: Birlik ve Kararlılık Vurgusu

CHP'nin 81 il başkanı, kurultay iradesine destek vererek iktidar yürüyüşlerini sürdüreceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 20:32
CHP İl Başkanları Ortak Açıklama Yaptı: Birlik ve Kararlılık Vurgusu

CHP İl Başkanları Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 81 il başkanı, genel merkez önünde bir araya gelerek özel bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Toplantıda, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, il başkanlarının güç birliği mesajı vererek, partinin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultay iradesinin yanında yer alacaklarını duyurdu.

Milletin Sorunları ve İktidar Çıkarımları

Ümit Erkol, açıklamasında milleti yoksullukla mücadele etmekte olduğunu ve bölgedeki savaşların tırmanmasıyla birlikte istikrarsızlıkların büyüdüğünü belirtti. Ayrıca, iktidarı eleştirerek, "Essas işlerini bırakıp muhalefetle uğraşmakta" dedikten sonra, CHP'nin tam bağımsız, demokratik bir Türkiye hedefinin çekirdeği olduğunu vurguladı.

Kurultay Sonuçları ve Yerel Seçim Vurgusu

Erkol, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delege tarafından Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiğini hatırlatarak, yerel seçimlerde birlik içinde hareket edeceklerini ifade etti. "Yerelde iktidar olduklarını" belirtti ve partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nun belirlendiğini kaydetti.

Tahammül Edilmeyen Saldırılar

Erkol, CHP’nin "iktidara yürüyüşünün" devam ettiğini ifade ederek, AKP’nin partisinin üzerindeki hücumlarının nedeninin bu yürüyüş olduğunu savundu. "CHP, siyasallaşmış yargı oyunlarıyla yönlendirilmiş bir parti değildir" diyerek, partilerine yapılan baskıların onları yıldırmayacağını, aksine mücadele azimlerini güçlendireceğini dile getirdi.

Sonuç Olarak

Erkol, CHP'ye yönelik baskılara rağmen 81 il başkanının, verilen tüm kararlara karşı duracağını ve bu kararları tanımayacaklarını açıkladı. "Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultay ve 21. Olağanüstü Kurultay iradesinin yanında tüm il başkanlarımız hep birlikte yer alacaktır" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

CHP'nin 81 il başkanı, CHP Genel Merkezi önünde ortak basın açıklaması yaptı. İl başkanları adına...

CHP'nin 81 il başkanı, CHP Genel Merkezi önünde ortak basın açıklaması yaptı. İl başkanları adına ortak açıklamayı CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, okudu.

CHP'nin 81 il başkanı, CHP Genel Merkezi önünde ortak basın açıklaması yaptı. İl başkanları adına...

CHP'nin 81 il başkanı, CHP Genel Merkezi önünde ortak basın açıklaması yaptı. İl başkanları adına ortak açıklamayı CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, okudu.

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