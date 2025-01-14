CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Beşiktaş Belediyesi Önünde Açıklama Yaptı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediyesi önünde Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına dair süreci takip ettiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:34
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Beşiktaş Belediyesi Önünde Açıklama Yaptı

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Beşiktaş Belediyesi Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Belediyesi önünde partililere hitap eden Çelik, "Hem Beşiktaş Belediyesinden hem Vatan Emniyet Müdürlüğünden avukatlarımızla süreci titizlikle ve dikkatle takip ediyoruz" dedi.

Olayın Detayları

Akpolat'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındığı belirtildi. Çelik, olayla ilgili süreç hakkında bilgi verirken, dünden beri Beşiktaş Belediyesinde bulunduğunu ve geceyi burada geçirdiğini aktardı.

Çelik, hukuksal sürecin parti adına CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici ve İstanbul İl Başkanlığı Hukuk Komisyonu üyeleri tarafından titizlikle takip edildiğini belirtti. Ayrıca Rıza Akpolat ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının da durumu yakından izlediği ifade edildi.

İfade Süreçleri Bekleniyor

Emniyette ifade süreçlerinin henüz başlamadığını kaydeden Çelik, "Vatan Emniyet Müdürlüğünde ifade süreçlerinin başlayacağı anı bekliyoruz. Hem Beşiktaş Belediyesinden hem Vatan Emniyet Müdürlüğünden avukatlarımızla süreci titizlikle ve dikkatle takip ediyoruz" açıklamasında bulundu. Çelik, Genel Başkan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun da durum hakkında bilgilendirileceğini duyurdu.

Partililerden Destek Sloganları

Belediye binası önünde toplanan partililer ise, destek sloganları atarak duruma tepki gösterdiler. Çelik, ifade alınmaya başlandıkça, Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve avukatların basını ve kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından Beşiktaş Belediyesi önündeki partililere hitap etti.

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