DOLAR
39,16 0,36%
EURO
44,47 0,03%
ALTIN
4.152,82 -0,05%
BITCOIN
4.053.546,86 1,08%

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Yolsuzluk Soruşturması Açıklaması

CHP İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 14:54
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Yolsuzluk Soruşturması Açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Yolsuzluk Soruşturmasına Tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul merkezli dört ayrı yolsuzluk soruşturması ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Çelik, 32 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından partinin üst düzey yöneticileri ve milletvekilleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından basın mensuplarına konuşan Çelik, oluşturulacak heyetlerle Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa belediyelerini ziyaret edeceklerini duyurdu. Çelik, "Biz, buradan toplandığımız heyetimizle birlikte Avcılar Belediyemizi, Büyükçekmece Belediyemizi ve Gaziosmanpaşa Belediyemizi ziyaret edeceğiz." dedi.

Çelik, hedeflerinin gözaltına alınan belediye başkanlarının yanında olmak ve durumlarını yakından takip etmek olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne de gitmeyi planladıklarını belirtti.

Çelik, "Her heyetimizde milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz, kadın ve gençlik yöneticilerimiz olacaklar." ifadelerini kullandı. Durumun takipçisi olacağını ve kararlılıkla partililerin bu belediyelerde bulunmaya devam edeceğini aktardı.

Şu anda Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece belediyelerinin önünde partililer ve bazı siyasi partilerin yöneticileri ile yurttaşların toplandığını ifade eden Çelik, "Saat 15.00'te Vatan Caddesi'nde olacağız. Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde, Emniyet Müdürlüğü'nde ifade süreçleri devam eden yol arkadaşlarımızın süreçlerini takip edeceğiz." şeklinde konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına...

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Tırmanma Yarışı Görevlilerini Taşıyan Midibüs Kazası: 28 Yaralı
2
Polonya Cumhurbaşkanı Seçimi İçin İkinci Tur Heyecanı
3
Taşkent ile Trabzon Arasında Yeni Uçak Seferleri Başladı
4
Trabzon'da Kaybolan Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor
5
Bakan Murat Kurum'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu
6
İstanbul'da 'Filistin İçin Sessiz Kalma' Canlı Yayını Başladı
7
3. Uluslararası Aile Sempozyumu Devam Ediyor: Aile Teması Öne Çıkıyor

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı