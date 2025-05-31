CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Yolsuzluk Soruşturması Açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Yolsuzluk Soruşturmasına Tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul merkezli dört ayrı yolsuzluk soruşturması ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Çelik, 32 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından partinin üst düzey yöneticileri ve milletvekilleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından basın mensuplarına konuşan Çelik, oluşturulacak heyetlerle Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa belediyelerini ziyaret edeceklerini duyurdu. Çelik, "Biz, buradan toplandığımız heyetimizle birlikte Avcılar Belediyemizi, Büyükçekmece Belediyemizi ve Gaziosmanpaşa Belediyemizi ziyaret edeceğiz." dedi.

Çelik, hedeflerinin gözaltına alınan belediye başkanlarının yanında olmak ve durumlarını yakından takip etmek olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne de gitmeyi planladıklarını belirtti.

Çelik, "Her heyetimizde milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz, kadın ve gençlik yöneticilerimiz olacaklar." ifadelerini kullandı. Durumun takipçisi olacağını ve kararlılıkla partililerin bu belediyelerde bulunmaya devam edeceğini aktardı.

Şu anda Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece belediyelerinin önünde partililer ve bazı siyasi partilerin yöneticileri ile yurttaşların toplandığını ifade eden Çelik, "Saat 15.00'te Vatan Caddesi'nde olacağız. Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde, Emniyet Müdürlüğü'nde ifade süreçleri devam eden yol arkadaşlarımızın süreçlerini takip edeceğiz." şeklinde konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.