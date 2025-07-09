CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Emniyette İfade Verdi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İfade Verdi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, menfaat karşılığı il başkanlığı seçimine hile karıştırıldığı iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bu soruşturma, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın son seçiminde "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" iddialarını inceliyor.

Soruşturma talimatı sonrası Çelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek yaklaşık 2 saat süren işlemlerin ardından ifade verdi.

İfadesinin ardından, Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesi önünde basın açıklaması yapan Çelik, tutuklu bir kişinin partisinin il kongresine yönelik beyanları sonrası ifadeye çağrıldığını açıkladı.

Bu kişi hakkında menfaat teklif edildiği iddiası sonrası toplam 10 kişinin ifadesinin alındığını belirten Çelik, tutuklu kişinin açıklamalarında çelişkiler olduğunu vurguladı.

Kongrede yarıştığı Cemal Canpolat'ın listesinde delege adayı olan kişinin aslında 18. sırada yönetici adayı olduğunu söyleyen Çelik, şunları kaydetti:

"Madem kendisine bana oy vermesi için bir menfaat teklif edilmiş, o da girmiş rakip listenin yönetici listesi adayı olmuş. CHP kongrelerinde listede yazılı olanlar, delegeler ve yönetici adayları çıkarak konuşma yaparlar. Eğer bir menfaat teklifi almış olsaydı, Ekim 2023'teki İstanbul Kongresi'nde çıkıp delegeleri ikna etmeye çalışırdı. Ancak bu kişi, kongre öncesi ve sonrasında hiçbir şey söylememiş, sonrasında tutuklanarak cezaevine girmiştir. Cezaevinden kurtulabilmek için bu tür ifadeler kullanmış."

Açıklamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, ilçe başkanları ve partililer de katıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, menfaat karşılığı il başkanlığı seçimine hile karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında emniyette ifade verdi. Çelik, işlemlerinin ardından basın açıklaması yaptı.