CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakim karşısında: 17 yıla kadar hapis istemi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakim karşısında

İstanbul Adliyesi önünde 31 Ocak'ta yaşanan polisle arbede iddiasına ilişkin davanın ilk duruşması, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve aralarında 26 sanığın bulunduğu isimlerin katılımıyla görüldü. İddianamede, sanıklar için 17 yıla kadar hapis isteniyor.

Duruşma ve katılımcılar

Duruşma, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Tutuksuz sanıklardan Özgür Çelik, Erdem Kara ve Özkan Çelik dahil 9 sanık salonda hazır bulundu. Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka ile Gökan Zeybek, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu de takip etti.

Sanık beyanları

Özgür Çelik, hakim karşısına ilk kez çıktığını belirterek 31 Mart 2024'e kadar haklarında açılan dava olmadığını söyledi. Çelik, CHP İl Başkanlığı binasının o gün fiziken dava konusu olduğunu ve Ekrem İmamoğlu'nun ifade sonrası yapacağı basın açıklamasının engellendiğini, bunun üzerine anayasal haklarını kullandıkları için iddianame düzenlendiğini öne sürdü.

Çelik, ağabeyinin de dosyada sanık olduğunu belirterek, olay günü TOMA'nın otobüsün önüne çekildiğini, İBB'ye ait alanda açıklama yapmak istediklerini ancak izne tabi tutulduğunu ve emniyetçe yapılan anonsu duymadıklarını söyledi. Kamu malına zarar vermediğini savunan Çelik, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara da savunmasında anayasal haklarını kullandığını ve kamu malına zarar verecek bir eylemde bulunmadığını belirtti.

Müşteki polis memurunun ifadesi

Olay günü görevli polis memuru M.Y., duruşmada müşteki sıfatıyla dinlendi. M.Y., alanda uyarı yaptıklarını ancak bazı kişilerin uymadığını, arbede çıktığını anlattı. Diğer görevli polislerle kalkanlarla sıra oluşturduklarını, arbede sırasında düştüğünü ve o sırada üstlerinden geçilmeye devam edildiğini, meslektaşlarının yardımıyla kalkabildiğini söyledi.

M.Y., elindeki kalkanın kırıldığını, kolunda ağrı hissettiği için hastaneye gittiğini ve çekilen röntgende kolunda kırık tespit edildiğini aktardı. İddianamede M.Y.'ye ikinci derece kemik kırığı oluştuğu ve yaralanmanın "basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek" düzeyde olduğu belirtiliyor.

İddianamenin içeriği ve suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun 31 Ocak'ta ifade vermesi sırasında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan kalabalığın bir kısmının kolluk kuvvetlerine mukavemet ettiği öne sürülüyor. İddianamede 5 polis memuru "müşteki", toplam 26 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, toplanan kalabalığa yapılan uyarıların kamera görüntülerinde görüldüğü, sanıkların kolluk güçlerince oluşturulan hatta mukavemet ettiği ve dağılmamakta ısrar ettiği kaydediliyor. Sanıkların "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ile birlikte, müşteki polis memurlarını yaraladıkları ve birden fazla kişiyle görevi yaptırmamak için direnme suçunu işledikleri iddia ediliyor.

Ayrıca, olay sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait 12 boy kalkan ve iki personel kaskının zarar gördüğü; kalkan maliyetinin 1920 avro, kaskların ise 4 bin lira olduğu zarar tespit tutanaklarında yer aldığı belirtiliyor. İddianame, sanıkların tamamının söz konusu eylemlerden ortak sorumlu olduğu ve "kamu malına zarar verme" suçunu işlediklerini vurguluyor.

Genel olarak iddianamede, 26 sanık hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 11'er aydan 17'şer yıla kadar hapis talep ediliyor.

Mahkeme kararı

Mahkeme, diğer sanıkların dinlenmesi için duruşmayı 23 Şubat'a erteledi.