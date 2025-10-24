CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik mazbatasını aldı

Mazbata teslimi ve istinaf çağrısı

CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde tek aday olarak girdiği seçimde yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik, Bahçelievler İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

Mazbatasını almak üzere seçim kuruluna gelen Çelik'e, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, ilçe başkanları ve çok sayıda partili eşlik etti.

Mazbatasını aldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Çelik, göreve 2 yıl önce geldiklerini hatırlattı. Geçmişte yarışlı bir kongre ile seçildiklerini vurgulayan Çelik, "Bu görmüş olduğunuz mazbata CHP'nin siyasallaşmış yargı kararlarıyla dizayn edilemeyeceğinin ve o siyasallaşmış yargıdan medet umanlar tarafından CHP'nin dizayn edilemeyeceğinin, CHP'de bütün kararların örgüt tarafından, parti üyeleri tarafından verileceğinin göstergesidir." dedi.

Çelik, delegelerin katılımıyla geçen ay gerçekleştirilen Olağanüstü İstanbul İl Kongresi ile geçen hafta yapılan Olağan İl Kongresi'ni hatırlattı ve kurultay davasıyla ilgili bir karar verildiğini belirterek, "Yapılan olağanüstü kurultayla da açılan davalar konusuz kalmıştır." ifadelerini kullandı.

İstanbul kongresiyle ilgili istinafa bir başvurularının bulunduğunu söyleyen Çelik, "Oraya atanan tedbir kararıyla, kayyumla ilgili. Artık bugün kurultayla ilgili verilen karardan sonra gerçekleşen olağanüstü ve olağan İstanbul il kongresinden sonra yapılan bu tedbir uygulamasının atanan bu kayyum kararının da bir an önce istinaf mahkemesi tarafından kaldırılması gerekir." diye konuştu.

