CHP Kadıköy Mitingi: Özgür Özel’den İBB Soruşturmalarına Sert Tepki

Özgür Özel Kadıköy Mitinginde Vatandaşlara Seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisi tarafından düzenlenen mitingler kapsamında Kadıköy'de vatandaşlara hitap etti. Miting, 'Millet iradesine sahip çıkıyor' sloganıyla gerçekleştirildi.

Katılım ve ekonomi eleştirileri

Özel, mitinge ilişkin kendisine iletilen rakamın 125 bin kişi olduğunu söyledi. Türkiye'de resmi rakamlara göre aylık geliri 88 bin liranın altında olanların yoksul sayıldığını hatırlatan Özel, orta sınıfın yok edildiğini ve emeklilerin açlık sınırının altında yaşadığını savundu.

Ekonomik tabloya dair eleştirisinde Özel, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında enflasyonda birinci olduğunu iddia ederek, 'Tek haneli enflasyonu alıp TÜİK'e göre bile yüzde 86'ya çıkaran, gerçekte iki yıl boyunca yüzde 100 enflasyonla halkı ezen bir iktidar olduğunu' ifade etti. Ayrıca 27 Avrupa ülkesinde toplam 13 milyon işsiz varken, yalnız Türkiye'de 13,5 milyon işsizin bulunduğunu öne sürdü.

İmamoğlu soruşturması ve yargı eleştirisi

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının üzerinden 175 gün geçtiğini belirten Özel, soruşturmaları 'balon şişirme' benzetmesiyle eleştirdi ve tüm iddiaların yazılması halinde yargı süreçlerini beklediklerini söyledi.

Üniversite öğrencilerine dayanışma ve 'Millete Emanet' kitabı

Belediyelere yönelik soruşturmalar sonrası hakkında işlem yapılan üniversite öğrencileriyle dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Özel, mitingte elindeki kitabı göstererek öğrencilere destek taahhüdünde bulundu. Özel, 'Millete Emanet' adlı kitabın önsözlerini kendisi ve Ekrem İmamoğlu'nun yazdığını, kitabın yazımını koordine edenin Yavuz Oğhan olduğunu belirterek elde edilen gelirlerin darbe sürecinde mağdur olan gençlere aktarılacağını söyledi.

İl yönetimi, kongre ve 'saldırı' iddiaları

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırma kararına tepki gösteren Özel, yargı içinde bir 'AK Toroslar çetesi' olduğunu savunarak yapılan saldırıların amacının Özgür Çelik gibi bir il başkanının görevde kalmamasını sağlamak olduğunu ileri sürdü.

Özel, partide ikilik değil birlik olduğunu belirterek, çekişmeli kurultayda Özgür Çelik'in az farkla seçildiğini ve olay sonrası delegelerin büyük çoğunluğunun Çelik'e sahip çıktığını aktardı. Kumpas kurmak isteyenlerin amacına ulaşamayacağını söyledi.

Süreç ve adres değişikliği tartışması

Partinin il binasının Bahçelievler'e taşındığını, mevcut binanın genel merkeze kayıtlı olduğunu söyleyen Özel, İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı'nın dilekçe sistemi üzerinden adres değişikliğine direnç gösterdiğini belirtti. Özel, dokunulmazlığı olan milletvekillerine yönelik suçlamalara ve sokağı karıştırmakla ithamlara tepki gösterdi.

Son söz

Özel, partiye yapılan baskılara, kumpaslara ve işbirlikçilere karşı kararlı duruşlarını sürdüreceklerini vurgulayarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'majestelerinin muhalefet partisi' olmayacağını açıkça ilan etti.

