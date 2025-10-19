CHP Kocaeli İl Kongresi'nde Gazeteciye Saldırı ve Arbede

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi'nde, görüntü almak isteyen bir kadın gazetecinin ittirilmesiyle başlayan gerginlik arbede ve tartışmaya dönüştü.

Olayın Detayları

Kongrenin gerçekleştirildiği Kocaeli Kongre Merkezi'ne il başkan adayı Erdem Arcan'ın gelişi sırasında bir kişi, görüntü almak isteyen bir kadın gazeteciyi itti. Olayı kınayan ve tepki gösteren gazeteci Erdal Sertel ile söz konusu kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sertel'e saldırı girişiminde bulunulmasıyla arbede yaşandı.

Arbedenin ardından partililerin araya girmesiyle gerginlik sonlandırıldı. Olayı öğrenen Erdem Arcan, daha sonra Erdal Sertel'in yanına gelerek olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Gazetecilerin talebi doğrultusunda söz konusu partili kongre salonundan çıkarıldı.

Kongre, Bülent Sarı ve Erdem Arcan'ın aday olduğu süreçle devam ediyor.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nden Tepki

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'nın kongresinde görevini yapan basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırı, basın özgürlüğüne ve demokrasinin temel değerlerine yapılmış açık bir saldırıdır. Hiçbir siyasi partinin, hiçbir gerekçeyle gazetecilere saldırma hakkı yoktur. Meslektaşlarımızın yanındayız, sorumluların derhal hesap vermesini bekliyoruz. Basın susturulamaz.”

