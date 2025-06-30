CHP Kurultayı İptali İçin Dava Süreci Devam Ediyor

CHP Kurultayı İptal Davasında Son Gelişmeler

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için açılan dava sürecinde önemli bir karara imza attı. Mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına itirazın sonuçlanmasını bekleyeceğini açıkladı.

Davanın Seyrine İlişkin Detaylar

Mahkemedeki duruşmaya, CHP avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı. Hakim, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde geçerli olan parti tüzüğünün dosyaya gönderildiğini belirterek, davaya feri müdahillik talebinde bulunanların isimlerini okudu. Taraf avukatlarına gelen evrak ve taleplerle ilgili söz verildi.

İtirazlar ve Suçlamalar

Avukat Onur Yusuf Üregen, müdahillik taleplerine itiraz ettiklerini ve bunun davayı uzatma girişimi olduğunu ifade etti. Üregen, kurultayın Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilmesi sebebiyle mutlak butlanla batıl olduğunu savundu. Üregen, İmamoğlu'nun koordinasyonundaki suçların, 12 kişi hakkında açılan davalarla ve 100'ü aşkın şüpheli ile devam eden soruşturmalarla desteklendiğini belirtti.

Manipülasyon İddiaları

Kurultay öncesinde delegelere rüşvet verildiğini ve menfaat sağlandığını iddia eden Üregen, bu iddiaların belgelerle desteklendiğini öne sürdü. Ayrıca, Kılıçdaroğlu'na yönelik baskıların da kurultay sonuçlarını etkilemek için yapıldığını vurguladı.

Mahkeme Görüşleri ve Ertelenen Duruşma

Davalı avukat Çağlar Çağlayan, müdahillik taleplerinin yargılama sürecini uzatmadığını ve kurultayda alınan kararların usulsüz olmadığını savundu. Mahkeme, müdahillik taleplerini kabul ederken, duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.

Kurultayda yapılan işlemlerin hukuka aykırılığına dair tartışmalar sürerken, mahkemenin vereceği final karar tüm CHP camiasını yakından ilgilendiriyor.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya basın mensupları ilgi gösterdi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya basın mensupları ilgi gösterdi.