CHP Kurultayı'nda Oy Satışı İddiası: Hakkari Delegeleri İfade Verdi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı sırasında yaşanan oy satışı iddiaları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla gündeme geldi. Kurultayda Hakkari delegeleri Kemal Ölmez ve Nazım Demir tanık sıfatıyla ifade verdi.

Kemal Ölmez, kurultay sürecinde delegelere değişik numaralardan telefonlar geldiğini belirterek, "Adaylardan biri olan Özgür Özel'e oy vermemiz istendi. Karşılığında 600 bin lira para ve cep telefonları teklif edildi ancak kabul etmedik" Ölmez, ayrıca kendisini arayan telefon hatlarının kimlere ait olduğunu araştırmak için HTS kayıtlarının incelenmesini istedi. Nazım Demir ise kurultay sürecinde Hakkari CHP İl Başkanı olduğunu ve delegelere para, mevki ve makam teklifleri yapıldığını öne sürdü. Demir, “CHP Hakkari Merkez İlçe Başkanı Hurşit Taş'ın oğlu Mehmet Fatih Taş’ın, İzmir Karşıyaka Belediyesi'ne kurultaydan birkaç gün önce işe alındığını öğrendim. Bu tür teklifler yapıldığını biliyorum” Yaşanan bu durum, CHP içerisinde büyük bir tartışma yaratarak, partinin iç dinamiklerini etkileyecek gibi görünüyor.